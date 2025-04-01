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В Литве продолжаются поиски четвертого из пропавших американских солдат, Эстония протянула руку помощи

Перевод: Павел Соболев
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Поисково-спасательные работы на полигоне Пабраде.
Поисково-спасательные работы на полигоне Пабраде. Фото: VALDEMAR DOVEIKO/EPA/Scanpix

По данным армии Литвы, сегодня продолжатся поиски четвертого пропавшего на территории полигона Пабраде. В работах задействованы и сотрудники правоохранительных органов Эстонии.

«Вечером на месте была проведена подготовка к погрузке и перемещению затонувшей бронированной машины М88; к поискам подключились польские инженеры. Ночью к работам поискам присоединились два представителя полиции Эстонии со служебной собакой и третий экскаватор-амфибия с ковшом», - говорится в сообщении литовской армии.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сегодня рано утром подтвердила Литовской национальной телерадиокомпании, что четвертый солдат еще не найден.

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