В Литве продолжаются поиски четвертого из пропавших американских солдат, Эстония протянула руку помощи

«Вечером на месте была проведена подготовка к погрузке и перемещению затонувшей бронированной машины М88; к поискам подключились польские инженеры. Ночью к работам поискам присоединились два представителя полиции Эстонии со служебной собакой и третий экскаватор-амфибия с ковшом», - говорится в сообщении литовской армии.