Зачем Норвегия восстанавливает военные бункеры времен холодной войны

После войны Королевские ВВС Норвегии использовали горные ангары для защиты своих истребителей от возможного советского нападения. В этих ангарах было все необходимое для самолетов и их пилотов: запасы топлива, склады оружия, мастерские для обслуживания самолетов и помещения для экипажа. Но около 40 лет назад базу закрыли и законсервировали.

Однако похоже, что теперь Бардуфосс снова может пригодиться.

На базе была проведена модернизация самой постройки и оборудования. Ее роль теперь - помочь «устойчивости и живучести» норвежских F-35 в случае российской атаки. Вторжение России в Украину показало всему миру, насколько уязвимыми могут быть дорогие военные самолеты, например, F-35 стоимостью от 80 до 110 млн долларов, когда они находятся на земле, особенно для атак беспилотников-камикадзе, которые могут стоить всего 300 долларов.

Вместо того, чтобы защищать самолеты автомобильными покрышками или строить ангары из проволочной сетки, как это делают россияне в Украине, риск можно снизить, рассредоточив цели по разным местам, или, что еще лучше, спрятав самолеты в надежных укрытиях. Самое надежное - это гора.