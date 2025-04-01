Согласно предложению Земельного департамента и соглашению сторон, общая сумма сделки составляет 4 884 711 евро, которая включает в себя плату за недвижимость, мотивационную плату и возмещение расходов, связанных с подготовкой сделки.

Государству будут переданы восемь объектов недвижимости разного размера общей площадью около 165 000 квадратных метров. Передача земли положительно скажется на финансовых результатах Таллиннского порта в 2025 году.

Rail Baltica - важный для Эстонии проект, призванный улучшить пассажирское и грузовое сообщение с европейской железнодорожной сетью, поддерживающий экономическое развитие и повышающий безопасность.

Для Таллиннского порта Rail Baltica потенциально означает увеличение грузопотоков в порты, поскольку железнодорожный транспорт обеспечит более быстрое, экологичное и эффективное сообщение между портами Балтийского моря и Центральной Европой.

Кроме того, проект может повысить привлекательность Таллиннского порта как логистического узла и улучшить экспорт и импорт товаров через Эстонию. Учитывая расположение земли и форму переданных объектов, маловероятно, что эти объекты принесли бы значительный доход от продажи в качестве альтернативного использования в долгосрочной перспективе.

Таллиннский порт владеет одним из крупнейших комплексов грузовых и пассажирских портов на Балтийском море. Помимо пассажирских и грузовых услуг, компания также активно занимается судоходством через свои дочерние предприятия - OÜ TS Laevad, обслуживая линии между материком и островами.

Предприятие OÜ TS Shipping предоставляет услуги ледокольного флота многофункциональным ледоколом Botnica в Эстонии и оффшорные проекты. Tallinna Sadam также владеет филиалом AS Green Marine, занимающимся утилизацией отходов.