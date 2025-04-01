Катаргейт: Нетаньяху допрошен особым отделом, его советники арестованы. В чем суть скандала?

Он давал показания прямо у себя в офисе в Иерусалиме следователям из отдела по расследованию особо тяжких преступлений. Для того, чтобы успеть на встречу с ними, ему пришлось в понедельник утром досрочно покинуть окружной суд в Тель-Авиве, где он давал показания в рамках другого уголовного процесса над ним по обвинению в коррупции.

Впрочем, этот процесс теперь кажется легкой прогулкой по сравнению с Катаргейтом - расследованием предполагаемого участия советников премьер-министра в лоббировании интересов Катара.

Сам Нетаньяху на данном этапе фигурирует в расследовании как свидетель, а не подозреваемый. Зато в понедельник полиция арестовала двух его главных помощников - Джонатана Уриха и Эли Фельдштейна, которые как раз и являются главными подозреваемыми.

Как сообщают израильские источники, показания Нетаньяху будут тщательно изучены, после чего Генпрокуратура решит, есть ли основания изменить статус премьера в этом деле.

Что послужило толчком к Катаргейту?

Расследование было начато после того, как возникло подозрение, что теперь уже бывший пресс-секретарь канцелярии правительства по связям с Армией обороны Израиля и СМИ Эли Фельдштейн служил мостом между зарегистрированной в Дохе международной фирмой, продвигавшей интересы Катара, и правительством Израиля.