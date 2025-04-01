Скандал, разразившийся в норвежской лыжной сборной, отразился и на лучшем эстонском прыгуне с трамплина. Что будет с Артти Айгро?

Айгро, которому этим летом исполнится 26 лет, второй год тренировался с норвежской сборной. В целом все шло хорошо, пока после чемпионата мира не разразился скандал с комбинезонами. В результате Айгро был вынужден завершать сезон в составе американской команды.

«Я не знал об этом заранее. Это повлияло на меня, потому что весь мой штаб был вынужден пропустить заключительную часть сезона, – рассказал он спортивной редакции ERR о переломных событиях. – Прыжки на лыжах – это всегда игра на грани и проверка пределов. Все этим занимаются, чтобы приблизиться к вершине».

Теперь главный вопрос – что будет дальше? Неопределенности много, но при возможности Айгро хотел бы продолжить сотрудничество с норвежцами. Многое зависит от того, как и насколько строго Международная лыжная федерация в итоге накажет нарушителей.

«Я не вижу сейчас причин, по которым не должен был бы продолжать – после того, как все выяснится», – отметил Айгро, добавив, что не хотел бы в олимпийский сезон вносить серьезные изменения в планы.

Это вполне понятно, ведь с помощью норвежцев его уровень заметно вырос. В завершившемся сезоне Кубка мира Айгро набрал 245 очков и занял 23-е место – больше, чем за все шесть предыдущих лет карьеры вместе взятые. Кроме того, на чемпионате мира он показал 24-й и 18-й результаты.