Enefit Power AS разделится на два предприятия

«Изменения, которые вступают в силу с сегодняшнего дня, позволят отрасли с высоким потенциалом роста на мировом и внутреннем рынках продолжить свое развитие, чтобы в будущем она могла перейти от производства жидкого топлива к более ценной продукции, такой как сырье для химической промышленности», - сказал Лаури Карп, который с завтрашнего дня будет руководить Enefit Industry AS.

Общее собрание акционеров Eesti Energia под председательством министра финансов Юргена Лиги одобрило в конце 2024 года решение совета директоров компании о разделении предприятия Enefit Power AS, являющегося дочерним предприятием концерна Eesti Energia. Из нынешних почти 1700 сотрудников Enefit Power AS с 1 апреля более 500 продолжат работу на предприятии Enefit Power OÜ, а остальные сотрудники останутся на предприятии Enefit Industry AS.