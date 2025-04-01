Enefit Power AS разделится на два предприятия

«Хотя конкурентоспособность управляемых производственных мощностей Enefit Power низкая, электростанции играют важную роль в обеспечении надежности поставок. Необходимо найти решение для управляемых электростанций, которое позволит использовать их для обеспечения резервной мощности, необходимой для страны. Enefit Power продолжит заботиться о том, чтобы дома были светлыми и теплыми независимо от погоды и других производителей», - сказал Райне Пайо, который с 1 апреля займет должность председателя правления Enefit Power OÜ.

Правление предприятия будет состоять из трех членов. Помимо председателя правления, в правление войдут также Александр Ефремов, отвечающий за производство электроэнергии, и Рауно Райу, отвечающий за финансовую сферу. В состав Enefit Power OÜ войдут Эстонская электростанция, Балтийская электростанция и электростанция Аувере.

«Изменения, которые вступают в силу с сегодняшнего дня, позволят отрасли с высоким потенциалом роста на мировом и внутреннем рынках продолжить свое развитие, чтобы в будущем она могла перейти от производства жидкого топлива к более ценной продукции, такой как сырье для химической промышленности», - сказал Лаури Карп, который с завтрашнего дня будет руководить Enefit Industry AS.

Помимо председателя правления Лаури Карпа в состав правления Enefit Industry войдут Ханнес Рейнула, отвечающий за производство жидкого топлива, Станислав Игнатовец, отвечающий за добычные подразделения, и Тийт Хыбейыги, отвечающий за финансовую сферу. В состав Enefit Industry входят заводы по производству жидкого топлива Enefit 140, Enefit 280 и строящийся завод Enefit 280-2, а также карьер Narva, шахта Estonia и логистическое подразделение.

Общее собрание акционеров Eesti Energia под председательством министра финансов Юргена Лиги одобрило в конце 2024 года решение совета директоров компании о разделении предприятия Enefit Power AS, являющегося дочерним предприятием концерна Eesti Energia. Из нынешних почти 1700 сотрудников Enefit Power AS с 1 апреля более 500 продолжат работу на предприятии Enefit Power OÜ, а остальные сотрудники останутся на предприятии Enefit Industry AS.