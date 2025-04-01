РАЙНЕР САКС Кибервойска Украины наглядно показали России, насколько они хороши

Отдельно об авторе атаки говорить не приходится. Вчера же всех посетителей сайта Московского метрополитена ожидала информация о том, что Ukrzaliznytsia скоро возобновит онлайн-продажу билетов. Иными словами, украинские кибервойска показали, что при необходимости они могут отвечать точно такими же атаками. Российская сторона получила таким образом конкретную рекомендацию не нападать на гражданские объекты.

Трамп импровизирует

Президент Трамп продолжает делать частые заявления о процессе перемирия. Он выразил недовольство действиями как России, так и Украины.

Понятно, что президент Трамп импровизирует и нет смысла постоянно анализировать детали его выступлений. Подводя итог, можно предположить, что администрации США пока не удалось создать направленный процесс для достижения результата. Президент Трамп, судя по всему, пытается публично представить себя в качестве посредника, и на данный момент это наиболее четкая политическая линия в его действиях.

Вчера в Украину с визитом прибыли высокопоставленные делегации парламентов ряда европейских стран, а также Европарламента. Важнейшим посланием визита стало выражение уважения к памяти жертвам военных преступлений, совершенных российской армией в городе Буча. 31 марта 2022 года украинские войска освободили город Буча под Киевом, и тогда стало известно о первых массовых военных преступлениях, совершенных российской армией и чиновниками на оккупированных территориях.

Роботы для боевых нужд