Недавно произошла серьезная кибератака на украинскую национальную железнодорожную компанию Ukrzaliznytsia, которая организует движение пассажирских поездов, при этом удалось остановить работу нескольких онлайн-сервисов, в том числе продажу билетов через онлайн-приложения, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Кибервойска Украины наглядно показали России, насколько они хороши
Отдельно об авторе атаки говорить не приходится. Вчера же всех посетителей сайта Московского метрополитена ожидала информация о том, что Ukrzaliznytsia скоро возобновит онлайн-продажу билетов. Иными словами, украинские кибервойска показали, что при необходимости они могут отвечать точно такими же атаками. Российская сторона получила таким образом конкретную рекомендацию не нападать на гражданские объекты.
Трамп импровизирует
Президент Трамп продолжает делать частые заявления о процессе перемирия. Он выразил недовольство действиями как России, так и Украины.
Понятно, что президент Трамп импровизирует и нет смысла постоянно анализировать детали его выступлений. Подводя итог, можно предположить, что администрации США пока не удалось создать направленный процесс для достижения результата. Президент Трамп, судя по всему, пытается публично представить себя в качестве посредника, и на данный момент это наиболее четкая политическая линия в его действиях.
Вчера в Украину с визитом прибыли высокопоставленные делегации парламентов ряда европейских стран, а также Европарламента. Важнейшим посланием визита стало выражение уважения к памяти жертвам военных преступлений, совершенных российской армией в городе Буча. 31 марта 2022 года украинские войска освободили город Буча под Киевом, и тогда стало известно о первых массовых военных преступлениях, совершенных российской армией и чиновниками на оккупированных территориях.
Роботы для боевых нужд
Правительство Украины поставило цель поставить в армию в общей сложности 15 000 роботов в 2025 году, которые смогут использоваться подразделениями, действующими на передовой. Украинские чиновники отмечают, что все роботы, которые поступают в массовое использование, производятся в Украине, поскольку произведенные в других местах устройства слишком дороги.
Все компании придерживаются принципа, согласно которому используемые модели постоянно совершенствуются. Хотя большая часть роботов, вероятно, будет выполнять логистические и горнодобывающие работы, украинская армия показала, что может использовать роботов и для выполнения боевых задач.
Вчера Швеция объявила о крупнейшем единовременном пакете военной помощи Украине. Нидерланды объявили о выделении Украине гранта в размере 500 млн евро на программу разработки ударных беспилотников.
Инвестиции в программы оборонной промышленности Украины также играют важную роль в пакете помощи Швеции. Для данного момента это очень сильные заявления в поддержку Украины.
О положении на фронтах
Удары российской армии на линии фронта остались на уровне, сопоставимом с предыдущим днем, а основные направления наступления не изменились.
Активное давление российской армии продолжается на направлениях Курска/Сум/Белгорода. Есть сообщения о предпринятом в какой-то момент наступлении на территории Сумской области Украины. На линии фронте, однако, серьезных изменений нет.
В направлении Харькова российские подразделения вчера немного активизировались в районе Волчанска. ВСУ Украины также показали видео уничтожения бронеколонны российской армии в этом регионе. Позиции войск сторон тут все те же.
Активная наступательная деятельность российских частей продолжается в направлении городов Купянск и Лиман. Российским частям удалось улучшить свои позиции на одном участке в направлении Лимана. Есть сообщения о небольшом прогрессе украинских подразделений в определенный момент. Позиционные бои продолжаются на Северском направлении.
В Бахмутском районе активность российских подразделений возросла в районе города Часов Яр, однако успеха нападавшим это не принесло. В районе города Торецк атакующий потенциал российских частей снизился. Украинские войска в какой-то момент немного улучшили свои позиции. Украинские аналитики убеждены, что Россия собирает здесь новые резервы для организации крупного наступления.
Российская армия продолжала активные атаки в районе города Покровск, но успеха не добилась. Российские войска также пытаются продвинуться на юго-запад от Донецка, но без особых результатов.
Российские части активно атаковали в районе Южного фронта в направлении населенных пунктов Гуляйполе и Орехов. Атаки не дали долгосрочных результатов. В районе островов Днепра российская армия предпринимает отдельные попытки нападения.
Проблемы российской артиллерии
Главком ВСУ сообщил, что за последнюю неделю марта украинцы уничтожили 408 артиллерийских систем российской армии. Всего в 2025 году было уничтожено 4005 систем вооружения этой категории.
Российская армия начала более широко и методично применять артиллерийские системы весной 2022 года, после отступления из Киева и с севера Украины, а также когда началось концентрированное наступление на Донбассе.
Для Украины артиллерия российской армии по-прежнему была весьма неприятным фактором на протяжении всего 2023 года и первой половины 2024 года. Украинцы пытались систематически уничтожать эти системы вооружения и добились выдающихся результатов. По сравнению с предыдущими годами интенсивность артиллерийского огня российской армии резко снизилась.
В прошлом российская армия непрерывно обстреливала дальнобойные огневые системы не только по непосредственной зоне боевых действий, но и по населенным пунктам вдоль украинской границы и на западном берегу Днепра. Стрельба по этим населенным пунктам теперь стала очень редкой. Самоходная артиллерия российской армии практически полностью исчезла из боев, а системы залпового огня встречаются редко.
Российская армия сейчас в основном использует старые типы артиллерии, которые менее эффективны и их легче поражать из-за более медленного движения. Упадок артиллерии российской армии компенсируется все более растущим использованием ударных беспилотников и планирующих бомб.