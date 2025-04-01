Историческая победа! Сборная Эстонии по художественной гимнастике заняла первое место на этапе Гран-при во Франции

Команда, принесшая Эстонии первую в истории победу на этапе Гран-при по гимнастике, набрала в многоборье 43 балла, опередив Францию (40,650) и Венгрию (38,100). В финале с комбинированными предметами (2 обруча, 3 мяча) эстонки также завоевали золотую медаль с результатом 24,350, а в финале с лентами (5 лент) заняли высокое 4-е место.

В состав сборной Эстонии по художественной гимнастике в категории мастерства входят Элис Кретелле Кукк, Камила Григоренко, Полина Тубалева, Ксения Ожигина, Йоханна Симоне Пертенс и Ника Оборская. Тренеры команды – Ирина Стадник и Юлия Темушкина.

Особую значимость победе сборной придает тот факт, что позади остались команды Франции и Украины, которые выступали на Олимпийских играх: француженки заняли в Париже шестое место, украинки – седьмое.

Соревновательный сезон сборной по групповым упражнениям продолжится в начале мая на первом этапе Кубка Европы в Баку (Азербайджан). Этап в Баку станет заключительным стартом в подготовке к домашнему чемпионату Европы, который пройдет в Таллинне, на арене Unibet с 4 по 8 июня.