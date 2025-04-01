Неопределенность с пошлинами Трампа спровоцировала активную распродажу акций и рост спроса на золото

В результате на фондовом рынке уже некоторое время наблюдается давление на продажу, которое в пятницу вылилось в масштабную волну распродаж. Особенно сильно пострадали популярные технологические гиганты, представители финансового сектора и промышленности. Nasdaq упал на 2,7%, индекс S&P 500 - на 2%, а промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,7%.