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Неопределенность с пошлинами Трампа спровоцировала активную распродажу акций и рост спроса на золото

Перевод: Сергей Светлов
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Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/SIPA/Scanpix

Большая неопределенность вокруг возможного скорого введения торговых пошлин, инициированных президентом США Дональдом Трампом, вызвала опасения, что усиливающаяся глобальная нестабильность может привести к спаду экономики США.

В результате на фондовом рынке уже некоторое время наблюдается давление на продажу, которое в пятницу вылилось в масштабную волну распродаж. Особенно сильно пострадали популярные технологические гиганты, представители финансового сектора и промышленности. Nasdaq упал на 2,7%, индекс S&P 500 - на 2%, а промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,7%.

В Азии понедельник выдался тяжелым: японский фондовый рынок упал на 4%. Падение возглавили акции экспортеров, но снижение наблюдалось по всему рынку. Австралийский фондовый рынок, где доминируют горнодобывающие компании, упал на 1,7%, а Гонконг - на 1,3%. Китайский рынок ограничился снижением на 0,7%.

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