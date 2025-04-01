Опрос: у каждого четвертого финна нет сбережений

Среди женщин 32 процента утверждают, что у них нет сбережений, тогда как среди мужчин так заявляют 24 процента.

Более половины опрошенных говорят, что смогут продержаться без доходов не более трех месяцев.

Экономист Danske Bank Кайса Кивипелто отмечает, что особенно у людей со средним уровнем дохода финансовые резервы уменьшились в последние годы.

«Финские домохозяйства пережили необычные годы, поскольку со всех сторон поступали плохие новости. За последние три года финны столкнулись с резким ростом стоимости жизни», - добавляет Кивипелто.

Исследование показало, что финансовый резерв, покрывающий как минимум четыре месяца расходов, есть лишь у чуть более трети опрошенных.

Кивипелто подчеркивает, что важно определить подходящий для своей ситуации финансовый резерв и постепенно его накапливать.

По ее словам, самые тяжелые времена уже позади: «В этом году ожидается снижение процентных ставок, улучшение занятости и рост зарплат быстрее инфляции. Со временем многие негативные новости прошлых лет станут позитивными».

Опрос, проведенный YouGov для Danske Bank, собрал данные у примерно 2000 респондентов в январе 2025 года через электронную почту. Средняя погрешность результатов составляет около двух процентных пунктов.