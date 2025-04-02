ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Отлучение граждан РФ от местных выборов породило новые вопросы. Белорусов обидели зря

Все они были белорусами. Нынешние электоральные ограничения попахивают какой-то коллективной виной непонятно за что. Представьте, что кто-то предъявлял бы в 1980-х находящимся на Западе эстонцам претензии за воюющих в Афганистане соотечественников, призывников советского периода. Абсурд.

Изменения избирательных прав может быть полезным

Мне лично приходится сталкиваться в технической сфере с теми гражданами РФ, кто не имеет проблем с эстонским, или у кого его уровень вполне приличный, чтобы минимальными усилиями получить гражданство. Но из-за давления окружения, иногда даже в семье, они не делают этот естественный шаг.

В личных разговорах от них слышишь много странных оправданий. Когда-то принял гражданство РФ, теперь некогда от него отказываться. Да и перед друзьями неудобно. С тестем и так все сложно, совсем перессоримся, если эстонское гражданство принять. И т.д.

Таким жителям страны очень будет полезен волшебный толчок для решения проблемы гражданства.

И теперь встает во весь рост давняя проблема отказа от гражданства РФ, которая излишне сложна по вине российской стороны. Периодически без энтузиазма некоторые эстонские политики призывают создать одностороннюю процедуру отказа от российского гражданства, чтоб не зависеть от властей РФ. А воз и ныне там. После принятия электоральных ограничений это становится жизненно необходимо.

Очень невнятно вели себя последнее время соцдемы, центристы и даже свежеиспеченные реформисты