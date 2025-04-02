Парламент Эстонии внес изменения в Конституцию, согласно которым, в частности, граждане РФ и Беларуси не смогут больше принимать участие в местных выборах. Валерий Сайковский считает, что без деятельности по облегчению отказа от гражданства РФ эти изменения могут остаться половинчатыми.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Отлучение граждан РФ от местных выборов породило новые вопросы. Белорусов обидели зря
Эстония является одним из лидеров среди стран бывшего СССР по доле в населении граждан РФ. Тоже среди лидеров - и Латвия, где с уже с момента восстановления независимости только граждане страны и ЕС имели право голосовать на местных выборах.
Был сложный период в 2004-2005 годах, когда там происходили протесты местных русских и по поводу изменений в образовании, и по электоральным проблемам. Это показывает, что отсутствие у граждан РФ избирательных прав не является каким-то нарушением международных норм. Есть возможность решить вопрос голосования «россиян» тем или иным способом, как это было сделано в Латвии в Эстонии.
Многие граждане РФ, постоянно живущие в Эстонии, твердо уверены в обратном, и в этом не их вина, а беда. А истинные виновниками их заблуждений были сначала русские партии в 90-х, а позже - главные «друзья» русских, с которыми и врагов не надо. Центристы.
Они держали своих избирателей несколько пятилеток на коротком поводке обещаниями, что вот-вот и с гражданством, и с образованием все наладится.
Но получение гражданства соседнего недружественного государства взрослыми людьми было изначально странным шагом. Но среди них были и такие, кто к кругу граждан РФ присоединяли своих детей и внуков. Как говорится, тут уж точно никто не был виноват, кроме родителей.
Почему граждане РФ в Эстонии стали проблемой?
Треть населения и более половины финансовых и прочих ресурсов находится в столичном регионе. Несколько пятилеток там правили центристы с помощью русских голосов, полученных по законам начала 1990-х. Одновременно это означало, что в их власти были всевозможные ресурсы (один только столичный бюджет уже превышает 1 млрд).
Если бы центристы не валяли дурака, и использовали столичные ресурсы в интересах избирателей, в значительной степени русских, то многие языковые и образовательные проблемы бы уже решены. Но использовалось ресурсы центристами самым странным образом. В значительной степени просто в интересах правящей в столице партии.
На одни только муниципальные СМИ было потрачено с 2010 года около 80 млн евро. Многие гранты Центристской партии пришлось вернуть в бюджет из-за проблем с отчетностью. И все это продолжалось долгие годы. Инфантильность избирателей сделала их частично виновными в собственных несчастиях.
Не стоило смешивать граждан РФ и Беларуси
Многие годы наши власти весь негатив, направленный на РФ, в полном объеме направляют также на Беларусь. Это странно и по всем параметрам несправедливо. Граждане этой страны никогда за время после восстановления независимости не создавали проблем Эстонии.
У нас есть целые регионы (Ахтме, Маарду, Кивиыли), где они проживают компактно. Промышленность по производству стройматериалов в 60-70-х годах была создана в Эстонии направленными из Беларуси выпускниками техникумов и вузов. Возглавил профильное министерство Леонид Ананич. А самый крупный холдинг этого профиля после восстановления независимости создал Вячеслав Шлык.
Все они были белорусами. Нынешние электоральные ограничения попахивают какой-то коллективной виной непонятно за что. Представьте, что кто-то предъявлял бы в 1980-х находящимся на Западе эстонцам претензии за воюющих в Афганистане соотечественников, призывников советского периода. Абсурд.
Изменения избирательных прав может быть полезным
Мне лично приходится сталкиваться в технической сфере с теми гражданами РФ, кто не имеет проблем с эстонским, или у кого его уровень вполне приличный, чтобы минимальными усилиями получить гражданство. Но из-за давления окружения, иногда даже в семье, они не делают этот естественный шаг.
В личных разговорах от них слышишь много странных оправданий. Когда-то принял гражданство РФ, теперь некогда от него отказываться. Да и перед друзьями неудобно. С тестем и так все сложно, совсем перессоримся, если эстонское гражданство принять. И т.д.
Таким жителям страны очень будет полезен волшебный толчок для решения проблемы гражданства.
И теперь встает во весь рост давняя проблема отказа от гражданства РФ, которая излишне сложна по вине российской стороны. Периодически без энтузиазма некоторые эстонские политики призывают создать одностороннюю процедуру отказа от российского гражданства, чтоб не зависеть от властей РФ. А воз и ныне там. После принятия электоральных ограничений это становится жизненно необходимо.
Очень невнятно вели себя последнее время соцдемы, центристы и даже свежеиспеченные реформисты
Забавно наблюдать за поведением соцдемов и центристов. Переманив к себе существенное количество центристов, видный член Евгений Осиновский перед голосованием выступил с мнением, что за проблемами российских граждан стоят эстонские партии, которые на осенних выборах хотят окончательно лишить центристов возможности вернуть власть в столице.
Крокодиловы слезы. Именно соцдемы и Осиновский лично сыграли решающую роль в прошлогоднем отстранении центристов от власти в столице. При этом, судя по результатам голосования, 93 депутата за ограничения, и сами соцдемы тоже дружно поддержали эту инициативу.
Центристы же, сползая окончательно на обочину большой политики, снова вспомнили о своих русских избирателях, и вылили свою порцию крокодиловых слез. О том, что они сами для них делали, когда около пяти лет находились во главе правительства и в коалиции, ни слова. Вадим Белобровцев назвал аплодисменты остальных партий после голосования «дикими» и «кощунственными».
Но все пределы беспринципности и манипуляций превысила новоиспеченная реформистка Мария Юферева-Скуратовски, написав гневное мнение о том, что ее бывшие однопартийцы сеют вражду по теме права голоса. При этом еще года три назад, будучи в Центристской партии, она сама лила крокодиловы слезы на тему «стеклянного потолка» и якобы унизительного положения русских в стране, и невозможности им себя реализовать.
Трудно избавиться от ощущения, что читаешь сегодня ее текст того периода лишь с небольшими добавлениями, но кардинально меняющими смысл.
Решение принято, но впереди много работы
Налицо противоречивость ситуации, возникшей после исторического голосования. То, что столичный бюджет не будет в руках недобросовестных политиков, это позитив. В части белорусов все не совсем однозначно. Без деятельности по облегчению отказа от гражданства РФ изменения будут выглядеть работой, выполненной наполовину.
Многим придется напрячься и на личном уровне решить проблемы гражданства. Эстоноземельцы, владеющие госязыком, могли бы помочь своим русским коллегам и друзьям.
Всегда есть возможность изменить жизнь вокруг себя к лучшему.