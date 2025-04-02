Жители Эстонии делятся в соцсетях своим негодованием: некоторые утверждают, что в этом году налоговая тянет с возвратом переплаченного подоходного налога и деньги поступают на счет позже обычного. Неужели измелся подход к проверке деклараций?
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Новый подход? Жители Эстонии жалуются, что переплаченный налог долго не возвращают
«Первый раз сталкиваюсь с таким долгим возвратом. Много еще тех, у кого до сих пор на проверке? Обычно так все быстро происходило», - говорится в публикации участницы группы «Ищу совета (Эстония)» Элины.