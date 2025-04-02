Новый подход? Жители Эстонии жалуются, что переплаченный налог долго не возвращают

«Первый раз сталкиваюсь с таким долгим возвратом. Много еще тех, у кого до сих пор на проверке? Обычно так все быстро происходило», - говорится в публикации участницы группы «Ищу совета (Эстония)» Элины.

В комментариях десятки других участников группы также считают, что в этом году налоговая тянет с возвратом. «У меня тоже только сегодня приняли решение, деньги еще не перевели. В этом году дольше, чем обычно, я сама заметила», - соглашается Ольга.