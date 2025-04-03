В Нарве полтора года не могут найти специалиста со степенью магистра и уровнем эстонского С1

История с поиском директора в ДК «Ругодив» тянется еще с конца 2023 года, когда Нарвская горуправа объявила открытый конкурс на эту должность, а на место временно исполняющей обязанности директора назначила Елену Каврус, директора Нарвской школы для взрослых. Предыдущий директор ДК Елена Калядина ушла со своего поста летом 2023 года.

Конкурс с тех пор проводился два раза, но оба раза проваливался. Занимая на тот момент пост депутата Нарвского горсобрания Катри Райк расценивала назначение Каврус как подготовку к следующим муниципальным выборам и создание административного ресурса для правящей фракции «Нарва». Теперь, когда Райк занимает пост мэра, она надеется, что подходящий руководитель будет найден.