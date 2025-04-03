В Нарве полтора года не могут найти специалиста со степенью магистра и уровнем эстонского С1

В Нарве снова занялись поиском директора для Дома культуры «Ругодив». От кандидатов требуется степень магистра и уровень знания эстонского языка на С1. С 2023 года Дом культуры работает без директора.
История с поиском директора в ДК «Ругодив» тянется еще с конца 2023 года, когда Нарвская горуправа объявила открытый конкурс на эту должность, а на место временно исполняющей обязанности директора назначила Елену Каврус, директора Нарвской школы для взрослых. Предыдущий директор ДК Елена Калядина ушла со своего поста летом 2023 года.