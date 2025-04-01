Почти месяц о нем никакой информации: полиция ищет 47-летнего Сергея

Полиция получила сообщение, что в четверг, 6 марта, около 14:00 Сергей ушел из расположенного в Синимяэ дома призрения и не вернулся. В силу состояния здоровья он может пребывать в растерянности и неправильно воспринимать окружающую обстановку.

У Сергея нет с собой мобильного телефона. По имеющимся данным, он может перемещаться по Таллинну. Информация об этом человеке передана полицейским патрулям.

Приметы пропавшего: рост 170 см, лысый, худощавого телосложения. На нем была одежда темного цвета.

Полиция просит всех, кто видел Сергея или располагает информацией о его местонахождении, звонить в центр тревоги по телефону 112.