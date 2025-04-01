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ФОТО Эстонский «щенячий патруль» отправился в Литву на поиски пропавшего солдата

Перевод: Каролина Вертяева
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Спасательные работы на полигоне Пабраде.
Спасательные работы на полигоне Пабраде. Фото: VALDEMAR DOVEIKO/EPA

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) приехал на помощь литовским коллегам в поисках четвертого американского солдата, пропавшего после утопления бронемашины на полигоне в Пабраде.​ 

Заместитель генерального директора PPA Вейко Коммусаар прокомментировал изданию Postimees, что литовские коллеги обратились вчера вечером с просьбой о помощи - направить служебных собак и кинологов для поиска солдата США.

«Сразу после получения запроса мы начали выяснять, кто и как сможет отправиться на помощь коллегам в Литву», - рассказал Коммусаар.

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