Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) приехал на помощь литовским коллегам в поисках четвертого американского солдата, пропавшего после утопления бронемашины на полигоне в Пабраде.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Эстонский «щенячий патруль» отправился в Литву на поиски пропавшего солдата
Заместитель генерального директора PPA Вейко Коммусаар прокомментировал изданию Postimees, что литовские коллеги обратились вчера вечером с просьбой о помощи - направить служебных собак и кинологов для поиска солдата США.