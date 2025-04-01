ФОТО Эстонский «щенячий патруль» отправился в Литву на поиски пропавшего солдата

Заместитель генерального директора PPA Вейко Коммусаар прокомментировал изданию Postimees, что литовские коллеги обратились вчера вечером с просьбой о помощи - направить служебных собак и кинологов для поиска солдата США.

«Сразу после получения запроса мы начали выяснять, кто и как сможет отправиться на помощь коллегам в Литву», - рассказал Коммусаар.