Мэрия решила: отделению восстановительного лечения Таллиннской детской больницы переезд не потребуется

В понедельник, 31 марта, состоялась встреча, в которой приняли участие вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе, руководитель Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Раймо Саади, а также руководители Восточно-Таллиннской центральной больницы и Таллиннской детской больницы. На встрече обсуждалось будущее отделения восстановительного лечения Таллиннской детской больницы. Решено, что изменения в работе отделения восстановительного лечения не будут внесены до тех пор, пока не будут приняты окончательные решения по вопросу объединения больниц Таллинна.

Вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе подчеркивает, что все решения в области здравоохранения требуют тщательного рассмотрения. «С точки зрения города важно обеспечить доступность восстановительного лечения и физиотерапии в рамках всех больниц. Изменения требуют анализа и учета всех возможных альтернатив. Поэтому сегодня невозможно внести значительные изменения в расположение отделения восстановительного лечения и услуг физиотерапии Таллиннской детской больницы», - сказал Казе.

Отделение восстановительного лечения Таллиннской детской больницы работает в центре города с осени 1987 года. Люди привыкли к месту и условиям предоставления услуг, и любые изменения окажут на них значительное влияние.

По словам руководителя Восточно-Таллиннской центральной больницы Тармо Баклера, больница готова к сотрудничеству, чтобы после приобретения здания ITK услуги Таллиннской детской больницы и в дальнейшем предоставлялись в нынешних помещениях.

Что касается восстановительного лечения, то важно обеспечить его непрерывность и доступность, при этом необходимо учитывать все услуги в комплексе. Планируемые изменения в этой области должны быть направлены исключительно на достижение наилучшего результата.

По словам руководителя Таллиннской детской больницы Константина Реброва, крайне важно предоставлять устойчивые, эффективные и соответствующие потребностям пользователей услуги.

«Следует обеспечить доступность и качество услуг. Перед внесением изменений необходимо рассмотреть предоставление услуг восстановительного лечения и физиотерапии в рамках всех больниц Таллинна, поэтому мы ожидаем результатов переговоров города и государства по вопросу консолидации больниц. Планируемые нововведения должны обеспечить улучшение качества услуг для всех сторон».

Продажа Детской поликлиники в центре города продолжится, как только будут ясны следующие шаги по строительству Таллиннской больницы.