Ни один школьный автобус не прошел проверку без замечаний

Проблемы с использованием аварийных огней сохраняются. Хотя во время проверок водители их включали, в беседах выяснилось, что на курсах им дают противоречивую информацию, что вызывает путаницу. Департамент транспорта свяжется с организаторами обучения, чтобы убедиться в соответствии преподаваемой информации действующему законодательству.

«Хочу подчеркнуть, что согласно Закону о дорожном движении, транспортные средства, перевозящие детей, должны быть обозначены знаком "группа детей", а во время остановки обязательно должны быть включены аварийные огни. В пояснительной записке к закону указано, что огни должны гореть при любой остановке, когда ребенок входит или выходит из автобуса - неважно, происходит ли это на парковке, официальной остановке или в другом месте», - отметил Тийтсон.

По словам Тийтсона, необходимо понимать, что понятия «перевозка детей» и наличие знака «группа детей» - не одно и то же. В законе используется термин «перевозка детей», чтобы охватить всех лиц до 18 лет, а не только воспитанников детских садов и учеников младших классов.

«Важно и осознание этого другими участниками дорожного движения. Если вы видите на дороге или обочине ребенка или стоящий автобус с соответствующим знаком и мигающими огнями, следует проявлять особую осторожность и двигаться с такой скоростью, чтобы можно было избежать опасности», - добавил он.

«Мы продолжим информировать общественность, ведь даже в ходе этой проверки было слышно, что огласка ситуации в Ляэне-Вирумаа в середине марта уже дошла до автобусных фирм и побудила их заняться устранением нарушений», - отметил Тийтсон.

Карл Тийтсон также похвалил школьников Сааремаа за использование ремней безопасности. «Но их активное использование выявило и проблему: не все дети, пользующиеся школьным транспортом, достаточно высокие, чтобы правильно пристегнуться - им все еще нужны специальные удерживающие устройства», - сказал он.

«Хотя это и предусмотрено законом, ситуация с использованием ремней безопасности в общественном транспорте оставляет желать лучшего. Чтобы обеспечить соответствующую перевозку детей, местным самоуправлениям следует закупать нужные кресла или требовать их наличие от перевозчиков при проведении конкурсов на школьные маршруты».