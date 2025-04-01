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Ни один школьный автобус не прошел проверку без замечаний

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Школьный автобус. Фото иллюстративное.
Школьный автобус. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Департамент транспорта совместно с полицией на прошлой неделе проверил 14 школьных автобусов в уезде Сааремаа - ни один из них не был полностью исправен, а два пришлось отправить на внеочередной техосмотр.​

Два автобуса были направлены на внеплановую проверку: у одного была трещина на лобовом стекле, у другого на приборной панели горел индикатор, сигнализирующий об опасной неисправности. Один автобус получил предупреждение из-за слишком маленького знака «группа детей», изношенных до предела шин и неустраненной опасной неисправности, выявленной еще в прошлом году.

«К сожалению, мы увидели привычную картину - ни одна проверка не прошла без замечаний. К счастью, большинство из них касались маркировки или документации. Но даже один автобус, который может быть потенциально небезопасен для перевозки детей, - это уже слишком», - отметил руководитель отдела транспортного надзора Департамента транспорта Карл Тийтсон.

У одного автобуса отсутствовало название перевозчика, у четырех не было утвержденного расписания, у семи - названия маршрута, а у двенадцати - номера маршрута. Один из водителей допустил нарушения при указании рабочего и времени отдыха - он без причины извлек водительскую карту из тахографа, а позже, при повторной установке, не указал, чем занимался в это время.

«Водители часто говорят, что в это время отдыхали, но по закону они обязаны указывать это и в тахографе. В середине рабочего дня без причины нельзя открывать тахограф с диском или извлекать карту из цифрового устройства», - подчеркнул Тийтсон.

Пожарные огнетушители в большинстве автобусов были недавно проверены в марте. Также видно, что были удалены прежние крепления, удерживавшие огнетушители незаконным способом. Только у двух автобусов были проблемы со знаком «группа детей»: в одном он отсутствовал (но после замечания был установлен), в другом - был меньше установленного стандарта.

Проблемы с использованием аварийных огней сохраняются. Хотя во время проверок водители их включали, в беседах выяснилось, что на курсах им дают противоречивую информацию, что вызывает путаницу. Департамент транспорта свяжется с организаторами обучения, чтобы убедиться в соответствии преподаваемой информации действующему законодательству.

«Хочу подчеркнуть, что согласно Закону о дорожном движении, транспортные средства, перевозящие детей, должны быть обозначены знаком "группа детей", а во время остановки обязательно должны быть включены аварийные огни. В пояснительной записке к закону указано, что огни должны гореть при любой остановке, когда ребенок входит или выходит из автобуса - неважно, происходит ли это на парковке, официальной остановке или в другом месте», - отметил Тийтсон.

По словам Тийтсона, необходимо понимать, что понятия «перевозка детей» и наличие знака «группа детей» - не одно и то же. В законе используется термин «перевозка детей», чтобы охватить всех лиц до 18 лет, а не только воспитанников детских садов и учеников младших классов.

«Важно и осознание этого другими участниками дорожного движения. Если вы видите на дороге или обочине ребенка или стоящий автобус с соответствующим знаком и мигающими огнями, следует проявлять особую осторожность и двигаться с такой скоростью, чтобы можно было избежать опасности», - добавил он.

«Мы продолжим информировать общественность, ведь даже в ходе этой проверки было слышно, что огласка ситуации в Ляэне-Вирумаа в середине марта уже дошла до автобусных фирм и побудила их заняться устранением нарушений», - отметил Тийтсон.

Карл Тийтсон также похвалил школьников Сааремаа за использование ремней безопасности. «Но их активное использование выявило и проблему: не все дети, пользующиеся школьным транспортом, достаточно высокие, чтобы правильно пристегнуться - им все еще нужны специальные удерживающие устройства», - сказал он.

«Хотя это и предусмотрено законом, ситуация с использованием ремней безопасности в общественном транспорте оставляет желать лучшего. Чтобы обеспечить соответствующую перевозку детей, местным самоуправлениям следует закупать нужные кресла или требовать их наличие от перевозчиков при проведении конкурсов на школьные маршруты».

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