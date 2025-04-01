В Ласнамяэ появится новая площадка для обучения вождению

Во вторник, 1 апреля, управа района Ласнамяэ подписала концессионный договор с авто- и мотошколой Liiklusekspert (A2 Autokool OÜ) на оказание услуги по организации площадки для обучения вождению по адресу Мустакиви-теэ, 29.

«Долгое время этот участок использовался неэффективно, часто здесь несанкционированно парковали прицепы и трейлеры. Теперь мы дарим ему новую жизнь, адаптируя его под площадку для обучения вождению, где будущие автовладельцы смогут осваивать необходимые навыки», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На новой площадке будет в первую очередь вестись обучение мотоциклистов, но также планируется проведение занятий для водителей транспортных средств категорий B, BE, C и CE. Участок уже обнесен ограждением, и в ближайшее время начнутся работы по переоборудованию площадки для создания оптимальных условий для уроков вождения.

Договор заключен на пять лет. Оператор обязуется соблюдать требования по благоустройству, пожарной безопасности, охраны труда, санитарным нормам и защите окружающей среды.

Оператор также обеспечивает достаточное освещение, регулярное обслуживание территории и, при необходимости, обновление инфраструктуры за свой счет. Кроме того, оператор обязан ремонтировать повреждения покрытия не реже одного раза в год.

Районная управа надеется, что новая площадка для обучения вождению будет способствовать повышению безопасности дорожного движения и обеспечит качественные условия для подготовки будущих водителей.