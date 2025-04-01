Сегодня ночью воры вновь посетили магазин Kabala, неоднократно становившийся в последние годы жертвой взломов и краж. Тоже сегодня ночью злоумышленники проявили интерес и еще к одному сельскому магазину в Ярваском уезде.
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Ночные воры унесли из магазина сейф
Представитель Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс подтвердила, что полиция получила сообщения о том, что сегодня ранним утром между 4 и 6 часами были совершены попытки пронкновения в магазин Coop в поселке Кяру и магазин Kabala в поселке Кабала.