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Ночные воры вынесли из магазина сейф

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Магазин в Кабала.
Магазин в Кабала. Фото: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Минувшей ночью воры вновь посетили магазин Kabala, неоднократно становившийся в последние годы жертвой взломов и краж. И сегодняшней же ночью злоумышленники проявили интерес еще к одному сельскому магазину в Ярваском уезде.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс подтвердила, что полиция получила сообщения о том, что сегодня ранним утром между 4 и 6 часами были совершены попытки проникновения в магазин Coop в поселке Кяру и магазин Kabala в поселке Кабала.

«На месте происшествия находятся сотрудники полиции и криминалисты, которые продолжают выяснять обстоятельства инцидентов», - добавила она.

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