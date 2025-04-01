Ночные воры вынесли из магазина сейф

Представитель Департамента полиции и погранохраны Марге Силлаотс подтвердила, что полиция получила сообщения о том, что сегодня ранним утром между 4 и 6 часами были совершены попытки проникновения в магазин Coop в поселке Кяру и магазин Kabala в поселке Кабала.