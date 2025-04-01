С приближением летнего сезона в Финляндии вновь обострилась проблема уличных туалетов, которые не соответствуют современным требованиям.
Финляндия борется с незаконными уличными туалетами
Как сообщает издание Maaseudun Tulevaisuus, освещающее жизнь в сельской местности, согласно опросу, проведенному компостной компанией Biolan, в 90% дачных домов в Финляндии туалет по-прежнему находится на улице.
По данным издания, каждый четвертый уличный туалет в Финляндии нарушает закон.
«Удивительно, что каждый четвертый дачный дом до сих пор имеет уличный туалет, который не был обновлен в соответствии с современными стандартами. Это означает, что вместо полноценного туалета - просто отверстие в сиденье. Такой туалет не только неприятен в использовании, но и является незаконным», - отметила представитель компании Ханнамайя Фонтелл.
Согласно финскому законодательству, отходы и жидкости не должны просачиваться в почву. Поэтому так называемые традиционные уличные туалеты с ямой и открытым хранилищем отходов не разрешены. Также не соответствуют нормам бочки с дырчатым дном.