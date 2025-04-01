Финляндия борется с незаконными уличными туалетами

«Удивительно, что каждый четвертый дачный дом до сих пор имеет уличный туалет, который не был обновлен в соответствии с современными стандартами. Это означает, что вместо полноценного туалета - просто отверстие в сиденье. Такой туалет не только неприятен в использовании, но и является незаконным», - отметила представитель компании Ханнамайя Фонтелл.