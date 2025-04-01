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Украинских беженцев лишат права бесплатно ездить в общественном транспорте Таллинна

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Автобусы.
Автобусы. Фото: Eero Vabamägi

С 1 мая не являющиеся зарегистрированными жителями Таллинна украинские военные беженцы лишатся права бесплатного проезда в общественном транспорте столицы, пишет Rus.ERR

Такую возможность власти Таллинна предоставили им 3 марта 2022 года - примерно через неделю после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины.

Однако теперь - спустя три года с небольшим - постановление будет отменено. Основанием для признания недействительным распоряжения является тот факт, что у большинства военных беженцев, проживающих в Таллинне, на сегодняшний день есть официальная регистрация в столице.

«Для зарегистрированных жителей Таллинна действует право на бесплатное использование общественного транспорта, поэтому нет необходимости сохранять отдельное право на бесплатный проезд именно для военных беженцев в общественном транспорте столицы, и ранее принятое распоряжение должно быть признано недействительным», - отмечается в пояснительной записке к распоряжению городской управы.

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