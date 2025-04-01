БОЛЕЕ 50 ЖАЛОБ Департамент предупреждает о продавце мебели, который игнорирует жалобы потребителей

В комиссию по рассмотрению потребительских споров поступило более 50 заявлений, общая сумма денежных требований превышает 17 000 евро. Продавец не отвечает на обращения потребителей и не предоставляет разъяснений департаменту в ходе разбирательств.

Согласно жалобам, потребители не получили заказанные через сайт viikli.ee товары. Продавцом выступает Viikli Kaubandus OÜ (ранее Viikli OÜ), и хотя изначально обещается доставка товара или возврат денег, позже на обращения клиентов либо не отвечают вовсе, либо поступают пустые автоматические сообщения. Даже в рамках процедур рассмотрения споров компания не предоставила объяснений комиссии и не удовлетворила предъявленные к ней требования добровольно.

С 26 сентября 2024 года Viikli Kaubandus OÜ включена в черный список продавцов, не выполняющих решения комиссии по рассмотрению потребительских споров.

Если продавец не выполнил заказ в установленный срок, потребитель имеет право отказаться от договора. Уведомление об отказе можно, например, направить по электронной почте. Учитывая, что продавец может выполнить обязательство простой банковской операцией, задержка возврата средств более чем на несколько дней является необоснованной.

Если продавец не выполняет заключенные договоры, не поставляет оплаченный товар, не реагирует на претензии и не возвращает предоплату при расторжении договора, это является серьезным нарушением прав потребителей и условий потребительского договора.

TTJA призывает потребителей осознавать возможные проблемы с этим продавцом и тщательно оценивать риски перед заказом товаров в интернет-магазине viikli.ee или через другие каналы, связанные с Viikli Kaubandus OÜ.

Потребители, имеющие претензии к продавцу, имеют право обратиться в суд в порядке ускоренного производства по платежному поручению или с исковым заявлением. Судебные решения подлежат принудительному исполнению, если у продавца есть имущество.

Перед подачей в суд обязательно должно быть направлено письменное требование продавцу (в форме, допускающей письменную фиксацию, например, по электронной почте).

TTJA имеет право информировать общественность для предотвращения угроз, подозрений об опасности, фактов угрозы или нарушений порядка, чтобы дать потребителям возможность принимать осознанные и обдуманные решения при покупке.