Фото В Пыхья-Таллинне планируется строительство жилых и коммерческих зданий

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус пояснила, что бывшая закрытая промышленная зона Arsenal становится новым центром района Карьямаа, что открывает возможности для проектирования дополнительных жилых помещений.

«Планировка предполагает строительство жилых домов с коммерческими помещениями на первых этажах и развитие общественного пространства, что значительно улучшит доступность. Также будет высажено дополнительное высокое озеленение. Центральная зона станет более динамичной и зеленой», - сказала Липпус.

По словам вице-мэра, одним из ключевых вопросов в развитии Пыхья-Таллинна является планирование дополнительных мест в детских садах и школах. «Развитию центральной зоны Карьямаа будет также способствовать открытие новой основной школы Пыхьятяхе, которая начнет работать осенью 2025 года по адресу Карьямаа, 18, а также завершение строительства детского сада "Мануфактуури", который откроется в 2027 году».

Детальную планировку составила компания K-Projekt AS. Фото: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ

Проектируемый участок площадью 1,47 гектара расположен рядом с торговым центром Arsenal. В рабочей версии общей планировки Пыхья-Таллинна этот участок также отведен под застройку многоквартирными домами, где помимо жилых помещений могут разместиться торговые и сервисные предприятия, учреждения для детей и активного отдыха.

На участках запланировано строительство шести современных многоквартирных домов с коммерческими помещениями. Периметральная застройка обеспечит лучшее соединение новых зданий с соседним кварталом и заменит устаревшие промышленные здания на более современные и архитектурно подходящие решения для городской среды.

Уплотнение территории, расположенной недалеко от центра города и имеющей удобное пешеходное и транспортное сообщение, обосновано выводом крупных производств из исторических промышленных районов Пыхья-Таллинна. Запланированное строительство жилых и коммерческих объектов улучшит качество жизни в этом районе, привлечет новых жителей и создаст рабочие места.

Предыдущая детальная планировка, утвержденная в 2007 году, предусматривала реконструкцию и расширение существующих производственных зданий, однако она не была реализована. Планирование жилых домов рядом с многоквартирными зданиями более целесообразно, чем строительство промышленных объектов. Поэтому новая планировка является более подходящей, поскольку она больше учитывает окружающее городское пространство, расположение жилых домов на соседних участках и более рациональное использование территории, расположенной рядом с морем. Кроме того, новая концепция предполагает увеличение доли озеленения.

Такие дома могут в скором времени появиться в Пыхья-Таллинне. Фото: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ

Для этого участка был проведен архитектурный конкурс в сотрудничестве с Таллиннским департаментом городского планирования, победителем которого стала компания Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Детальная планировка разработана на основе победившего проекта.