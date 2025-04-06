ЕВА ПУНШ Языковой экзамен мягок – сдай на гражданство и выбирай! Если нет, то это тоже выбор

Выход из гражданст РФ или РБ сейчас затруднен, а вот из украинского гражданства попросту заморожен, что делает практически невозможным смену гражданства на эстонское в настоящий момент.

Вопрос изменения Конституции, разумеется, очень серьезен, но сводить его к простейшей «русофобии» почему-то сейчас пытается именно та партия, которая все годы своего существования способствовала сегрегации русскоязычного населения (например, сопротивляясь «общей школе» или транслируя для русскоязычной и эстоноязычной аудитории не всегда одинаковые месседжи).

Страну рождения человек не выбирает, это так, но при длительном проживании в стране с иным гражданством речь все же идет о выборе.

Серый паспорт как козырь

Я даже понимаю тех, кто выбрал серый паспорт. Это вообще отличный документ со множеством привилегий. Во-первых, позволяет три десятка лет ныть о своей миноритарности и ущемленности. Во-вторых, в отличие от комбинации «паспорт третьей страны плюс ПМЖ», позволяет работать не только в Эстонии. В-третьих, этот паспорт невозможно отобрать; в случае серьезных преступлений против государства могут лишить и эстонского паспорта, полученного по натурализации, а вот серый паспорт - это козырь. Его владельца некуда депортировать.

Ну, единственный прецедент был, всем известный, и скорее всего там был выбор страны депортации.

А, еще с серым паспортом не надо служить в армии. В общем, сплошные плюсы. Можно понять.