ЕВА ПУНШ Языковой экзамен мягок – сдай на гражданство и выбирай! Если нет, то это тоже выбор

Критики решения эстонского парламента лишить права голоса граждан РФ настаивают на его дискриминационном характере. Ева Пунш подчеркивает, что соблюдая законы и требования одной страны (проживания), человек можешь нарушать законы и требования другой (страны гражданства), и поэтому внесение изменений в Конституцию было совершенно оправданным.
Самая актуальная тема предыдущей недели - внесение изменений в Конституцию, согласно которым граждане третьих стран лишаются права голоса на местных выборах.
Ситуация эта назревала давно. Действительно, Эстония страна очень маленькая, а процент жителей с другими гражданствами в ней значителен, в том числе - и постоянных жителей. Решение это вызвало огромное количество споров и дебатов, участники которых довольно своеобразно трактуют некоторые термины.
Например, формулировка, что права голоса лишили только граждан РФ и Беларуси; нет, это не так. Права голоса на «местных» выборах теперь нет у всех граждан третьих стран. И эта формулировка тут же подлежит интерпретации, по принципу, «почему вы нас считаете гражданами «третьего мира»? Да нет же, «третьи страны» - это страны, не входящие в Евросоюз.
Законы разных стран могут сильно отличаться друг от друга
На самом деле, гражданство определенной страны налагает на человека определенные обязанности, как соблюдение законов не только страны проживания, но и страны гражданства. И почему-то никто не замечает этот конфликт, что соблюдая законы и требования одной страны (проживания), ты можешь нарушать законы и требования другой страны (гражданства).
Например, проблема православной церкви Московского Патриархата в Эстонии. Канонически они не могут противоречить требованиям своего патриарха, даже если он благословляет войну и российскую агрессию, но в Эстонии такое благословение не приветствуется (мягко говоря).
Или, наоборот, лидеры российской оппозиции, давно уехавшие из России, продолжают послушно ставить на своих публикациях предписанную законом запись капслоком, что «данное сообщение произведено иностранным агентом...» и так далее. В этом нет никакого героизма, а есть всего лишь признание, что связи с государством РФ значительны (родственники там, квартирка и прочее).
Даже обычные граждане, никаких законов не нарушающие - крепко-накрепко привязаны к стране гражданства. Буквально документами. С определенной периодичностью обязаны посещать консульство своей страны, чтобы содержать документы в порядке. Потому что местный документ (elamisluba) имеет силу лишь в стране, его выдавшей.
С ним нельзя полноценно путешествовать. Без паспорта, в принципе, и продление местных документов будет под вопросом. Поэтому будьте любезны! Посещайте консульство, заполняйте там анкеты, при поездке отчитывайтесь перед страной гражданства о получение/смене статуса (например, если ваш срочный ВНЖ превратился в постоянный), ну и также апостили на русскоязычные документы и прочее. Нельзя сделать вид, что паспорт (точнее - гражданство) не имеет значения.
Изменения коснутся и граждан Украины
И это касается не только россиян или граждан Республики Беларусь. Например, граждане Украины, приехавшие в Эстонию гораздо раньше полномасштабной фазы войны (в 2022 году), за пять-десять лет до этого, получившие тут не временное убежище, а статус долговременного жителя, выучившие язык, работающие, платящие налоги, точно также будут лишены права голосовать на местных выборах в Эстонии.
Выход из гражданст РФ или РБ сейчас затруднен, а вот из украинского гражданства попросту заморожен, что делает практически невозможным смену гражданства на эстонское в настоящий момент.
Вопрос изменения Конституции, разумеется, очень серьезен, но сводить его к простейшей «русофобии» почему-то сейчас пытается именно та партия, которая все годы своего существования способствовала сегрегации русскоязычного населения (например, сопротивляясь «общей школе» или транслируя для русскоязычной и эстоноязычной аудитории не всегда одинаковые месседжи).
Страну рождения человек не выбирает, это так, но при длительном проживании в стране с иным гражданством речь все же идет о выборе.
Серый паспорт как козырь
Я даже понимаю тех, кто выбрал серый паспорт. Это вообще отличный документ со множеством привилегий. Во-первых, позволяет три десятка лет ныть о своей миноритарности и ущемленности. Во-вторых, в отличие от комбинации «паспорт третьей страны плюс ПМЖ», позволяет работать не только в Эстонии. В-третьих, этот паспорт невозможно отобрать; в случае серьезных преступлений против государства могут лишить и эстонского паспорта, полученного по натурализации, а вот серый паспорт - это козырь. Его владельца некуда депортировать.
Ну, единственный прецедент был, всем известный, и скорее всего там был выбор страны депортации.
А, еще с серым паспортом не надо служить в армии. В общем, сплошные плюсы. Можно понять.
Но понять тех, кто родился в Эстонии, учился, женился, всю жизнь здесь живет, утверждает, что любит Эстонию беззаветно, но остается при российском гражданстве… Вот это, конечно, удивляет.
И нет, никто же не возмущался, что граждане третьих стран не могут голосовать на парламентских выборах в Эстонии. Нормальная ситуация, что право избирать и быть избранным - это прерогатива гражданина страны. И очень натянутыми сейчас выглядят упреки в русофобии, потому что нет никакого лишения прав, дискриминации по принципу национальности или языка.
Этнические русские и прочие русско- или иноязычные обладатели эстонского паспорта наделены теми же правами, что и другие эстонские граждане. Упрек же в том, что государство дискриминирует граждан иных стран, также выглядит удивительно.
В первую очередь, задача любого государства - это соблюдение интересов собственных граждан; было бы странно, будь оно иначе. И если вы не видите огромную пропасть между понятиями «гражданин страны» и «житель страны», то почему делаете свой выбор оставаться лишь жителем? Вопрос принципа? Обида? Лень?
Языковой экзамен достаточно мягок
В разных странах существуют разные принципы получения гражданства (или подданства - в случае стран с монархической формой правления). В некоторых странах гражданство можно получить по месту рождения, в других только «по крови» (по гражданству родителей, хотя бы одного из них), требование к натурализации также отличаются от страны к стране.
Но практически везде гражданство по натурализации подразумевает хотя бы минимальное (базовое) знание государственного языка. В Эстонии требование языкового уровня для получения и гражданства и статуса постоянного жителя - это В1. Это уровень экзамена основной школы, где эстонский язык изучался как иностранный.
Да, я понимаю, что тридцать лет назад жителю, например, Ида-Вирумаа было затруднительно сдать госэкзамен на необходимую категорию. Курсы платные, среды общения нет, да и мотивации нет, раз все общение русскоязычное. Но прошло уже тридцать лет и три года! Эти аргументы устарели и не работают.
Почему же те политики, которые избрали своим долгом поддержку «российских эстоноземельцев», не призывают своих адептов сделать шаг к получению эстонского паспорта, что могло бы значительно увеличить не только их электорат, но и привлечь новых партийцев (потому что граждане третьих стран и этого права лишены).
Говорите, вас лишают права выбора? Так вы его уже сделали.