Во вторник на пресс-конференции горуправы мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), вице-мэры Мадле Липпус (Социал-демократическая партия), Кристьян Ярван («Ээсти 200») и Каарель Оя (Социал-демократическая партия) сообщили, что на заседании горуправы обсуждались вопросы городского планирования и будут представлены два законопроекта.
Евгений Осиновский: мы не хотим, чтобы в Старом городе использовали электротранспорт
«Сегодня, вчера и на прошлой неделе мы сосредоточились на установлении правил для легких персональных средств передвижения. Законодатель предусмотрел такую возможность - вводить определенные ограничения, и Таллинн станет первым самоуправлением, которое планирует это сделать. Мы знаем, что в случае с арендными электросамокатами жители Таллинна, особенно пожилые люди и семьи с детьми, чувствуют себя небезопасно: водители движутся слишком быстро и не соблюдают правила дорожного движения», - сказал мэр Таллинна.
«Городская управа достигла принципиальной договоренности по проекту постановления, который будет вынесен на общественное обсуждение, поскольку речь идет о нормативном акте, ограничивающем свободу предпринимательства. В целом он основывается на возможностях, предоставленных нам законом. Основные темы - это парковка и ограничение скорости», - пояснил Евгений Осиновский.
В центре города максимальная разрешенная скорость для индивидуального электротранспорта составит 20 км/ч. В наиболее опасных местах - в зависимости от конкретной ситуации - ее снизят до 15 км/ч. В Старом городе скорость ограничат до 10 км/ч. «Мы не хотим, чтобы в Старом городе использовали электросамокаты: из-за покрытия улиц передвигаться там на них сложно», - пояснил Осиновский. Эти ограничения будут реализованы с помощью карты, над которой сейчас ведется работа.
«Мы как можно быстрее введем ограничения в тех местах, где некоторые операторы уже сегодня применяют ограничения скорости. В дальнейшем будем постепенно добавлять новые зоны», - добавил мэр.
Осиновский подчеркнул, что компании сами должны прилагать усилия для минимизации нарушений и обеспечивать безопасность в городской среде.
Если бы можно было установить предельное количество легких транспортных средств, то, по словам Ярвана, таким ограничением могла бы стать вместимость парковочных мест в центре города - будь то общий объем парковок или какой-то иной показатель. «Спрос на поездки меньше, чем вместимость парковочных зон в центре. Но сегодня мы видим, что большинство арендных самокатов просто стоит без движения», - отметил Ярван.
По словам Осиновского, это число должно быть разумным: «Даже в зонах с парковочными стойками компания стремится увеличить объем и добавляет больше самокатов, но на следующее утро они все еще стоят там - никто ими не пользуется. А у тротуара есть и другая цель - по нему все же должны ходить люди», - подчеркнул Осиновский.
Количество компаний растет
Виец-мэр Таллинна Кристьян Ярван подвел итоги работы по подготовке нового постановления, регулирующего деятельность операторов легкого электротранспорта, и рассказал о ключевых проблемах в этой сфере.
По его словам, при разработке постановления особое внимание уделялось открытости и реальному участию всех заинтересованных сторон. «В процессе подготовки этого постановления стало ясно, что мы относимся к компаниям справедливо и вовлекаем их по существу, в отличие от государственного уровня, где участие часто ограничивалось двухдневными формальными встречами. В пятницу мы отправили участникам рынка первую версию постановления, сегодня рассылаем обновленную версию, согласованную в управе. Все это делается ради того, чтобы впервые в Эстонии применить соответствующее регулирование».
Как отметил Ярван, основной задачей документа является формализация договоренностей, достигнутых с предпринимателями за последние годы, в том числе в вопросах размещения парковочных зон и ограничений скорости электросамокатов и мини-мопедов.
«Мы видим, что число компаний растет, и текущая ситуация, когда парковочные зоны бесплатны, приводит к их чрезмерному использованию. Именно поэтому возникла необходимость дать городу право определять максимально допустимое количество операторов аренды легкого персонального средства передвижения», - сказал Ярван.
При этом действующее законодательство пока не дает городу полномочий для ограничения числа операторов. По словам Ярвана, решить проблему можно будет только на уровне государства. Он добавил, что в будущем город может ввести систему аукционов на право размещения транспортных средств в городе.
Отдельное внимание Ярван уделил вопросу использования транспортных средств несовершеннолетними и отсутствию правовых механизмов для контроля за этим со стороны города: «К сожалению, у города нет законного основания требовать от компаний технических решений или дополнительных ограничений для повышения безопасности».
Тем не менее, по его словам, отдельные компании уже проявляют инициативу и блокируют аккаунты несовершеннолетних водителей электротранспорта.
В столице уровень ДТП остается стабильным
Кристьян Ярван также отметил, что город продолжает работу над улучшением информационной системы общественного транспорта. «Мы продолжаем работу над тем, чтобы электронные уведомления для пассажиров работали корректно. Проблемы еще есть, но мы активно взаимодействуем с подрядчиком. Иллюзий, что все решится быстро, нет, но город занимает четкую позицию - договор должен выполняться».
Завершая речь, вице-мэр подчеркнул, что коалиция договорилась не вводить новые всеобщие ограничения скорости до анализа эффективности уже действующих мер. «Департамент транспорта уже завершил анализ, и основные выводы таковы: снижение скорости действительно влияет на количество и тяжесть аварий, но это не единственный фактор», - отметил Кристьян Ярван.
В настоящее время, по его словам, 70% уличной сети Таллинна уже находится в зоне ограничения скорости 30 км/ч. Несмотря на рост числа ДТП в стране, в столице ситуация остается стабильной, а количество происшествий с участием пешеходов даже сократилось.
При этом не все ограничения скорости сегодня обоснованны: «Например, на бульваре Каарли 85% водителей едут 45 км/ч при установленном лимите в 30. Такие несоразмерные ограничения способствуют игнорированию правил. Это то, чего город должен избегать».
А на улице Техника в 2023 году не было ни одного ДТП, зато в следующем - уже шесть. Это, по мнению Ярвана, нельзя однозначно связать с ограничениями, причиной могли стать дорожные работы и изменение схемы движения. «Мы стараемся повышать безопасность либо снижением скорости, либо улучшением организации движения, - отметил он. - В таких местах необходимо пересматривать действующие меры, чтобы обеспечить разумную и понятную систему регулирования».