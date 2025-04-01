Евгений Осиновский: мы не хотим, чтобы в Старом городе использовали электротранспорт

Если бы можно было установить предельное количество легких транспортных средств, то, по словам Ярвана, таким ограничением могла бы стать вместимость парковочных мест в центре города - будь то общий объем парковок или какой-то иной показатель. «Спрос на поездки меньше, чем вместимость парковочных зон в центре. Но сегодня мы видим, что большинство арендных самокатов просто стоит без движения», - отметил Ярван.

По словам Осиновского, это число должно быть разумным: «Даже в зонах с парковочными стойками компания стремится увеличить объем и добавляет больше самокатов, но на следующее утро они все еще стоят там - никто ими не пользуется. А у тротуара есть и другая цель - по нему все же должны ходить люди», - подчеркнул Осиновский.

Количество компаний растет

Виец-мэр Таллинна Кристьян Ярван подвел итоги работы по подготовке нового постановления, регулирующего деятельность операторов легкого электротранспорта, и рассказал о ключевых проблемах в этой сфере.