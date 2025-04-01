Мошенники выманили у жительницы Силламяэ 5000 евро

Мошенница сказала жительнице Силламяэ, что для того, чтобы спасти дочь от уголовного преследования за ДТП, виновницей которого она стала, нужно будет передать деньги человеку, который скоро позвонит в дверь. Напуганная женщина так и сделала и отдала пришедшему к ее двери мошеннику 5000 евро.