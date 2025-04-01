На прошлой неделе, в четверг, 27 марта, жительнице Силламяэ сообщили по телефону, что ее дочь попала в ДТП. Звонившая представилась медсестрой.
Мошенники выманили у жительницы Силламяэ 5000 евро
Мошенница сказала жительнице Силламяэ, что для того, чтобы спасти дочь от уголовного преследования за ДТП, виновницей которого она стала, нужно будет передать деньги человеку, который скоро позвонит в дверь. Напуганная женщина так и сделала и отдала пришедшему к ее двери мошеннику 5000 евро.
Полиция в рамках уголовного производства выяснит конкретные обстоятельства дела о мошенничестве.