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Мошенники выманили у жительницы Силламяэ 5000 евро

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Наличные деньги. Иллюстративное фото.
Наличные деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

На прошлой неделе, в четверг, 27 марта, жительнице Силламяэ сообщили по телефону, что ее дочь попала в ДТП. Звонившая представилась медсестрой.

Мошенница сказала жительнице Силламяэ, что для того, чтобы спасти дочь от уголовного преследования за ДТП, виновницей которого она стала, нужно будет передать деньги человеку, который скоро позвонит в дверь. Напуганная женщина так и сделала и отдала пришедшему к ее двери мошеннику 5000 евро.

Полиция в рамках уголовного производства выяснит конкретные обстоятельства дела о мошенничестве.

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