Лучший теннисист Эстонии справился со сложной ситуацией и вышел в следующий раунд турнира в Мексике

В первом туре эстонец обыграл колумбийца Николаса Мехию (ATP 248) со счетом 6:4, 6:4. В первом сете Лаял оказался в роли догоняющего, но при счете 3:3 прибавил и довел партию до победы. Во втором сете он уступал 0:3, однако не опустил руки и вновь выиграл 6:4.

В матче, который длился 1 час 34 минуты, Лаял подал 3 эйса и допустил 2 двойные ошибки, у Мехии эти показатели составили соответственно 5 и 3.

Процент попадания Лаяла с первой подачи составил 57, из которых он выиграл 69 процентов очков (20 из 29). На второй подаче он также показал высокий уровень – выиграл 73 процента розыгрышей (16 из 22).

На турнире с призовым фондом 100 000 долларов (около 92 561 евро) следующим соперником Лаяла станет победитель матча между мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом (ATP 224) и бразильцем Матеусом Алвесом (ATP 336).

Несколько дней назад Лаял уже встречался с Пачеко Мендесом на турнире категории ATP Challenger 125 в Морелосе и одержал победу.