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Что происходит? Ночные полеты таинственного вертолета напугали жителей Таллинна

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Вертолет Департамента полиции и погранохраны.
Вертолет Департамента полиции и погранохраны. Фото: Mihkel Maripuu

Жители Таллинна обеспокоены ночными полетами вертолета, который, по их словам, вчера кружил над районом Пирита в течение часа.

По словам проживающей в Пирита Катрин, вертолет летал вчера около 23:00 и издавал очень громкий звук. «Он летал над морем, точнее, туда-сюда: в сторону центра города и обратно. Когда он кружил неделю назад, я подумала, что это спасатели. Но в этот раз на спасателей не было похоже - как будто патрулировал», - рассказала Катрин Rus.Postimees.

Она предположила, что вертолет был военным, потому что звук, по ее словам, был значительно громче, чем у обычных вертолетов. «Это как звук мотора, когда ты слышишь разницу между обычным автомобилем и спортивным, например, "порше": у последнего звук гораздо мощнее. Так же и с вертолетом», - сказала она.

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