Что происходит? Ночные полеты таинственного вертолета напугали жителей Таллинна

По словам проживающей в Пирита Катрин, вертолет летал вчера около 23:00 и издавал очень громкий звук. «Он летал над морем, точнее, туда-сюда: в сторону центра города и обратно. Когда он кружил неделю назад, я подумала, что это спасатели. Но в этот раз на спасателей не было похоже - как будто патрулировал», - рассказала Катрин Rus.Postimees.