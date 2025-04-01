Владелец пострадавшего в огне здания на улице Пикк подозревает поджог, полиция возбудила уголовное дело

Представитель Департамента полиции и погранохраны подтвердила Virumaa Teataja, что возбуждено уголовное дело для выяснения причин пожара в здании на улиц Пикк в Раквере, произошедешем 22 марта. Кроме того, будут проверены возможные связи с другими пожарами, зафиксированными в городе в течение короткого периода времени.