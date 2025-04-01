Представитель Департамента полиции и погранохраны подтвердила Virumaa Teataja, что возбуждено уголовное дело для выяснения причин пожара в здании на улиц Пикк в Раквере, произошедешем 22 марта. Кроме того, будут проверены возможные связи с другими пожарами, зафиксированными в городе в течение короткого периода времени.
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Владелец пострадавшего в огне здания на улице Пикк подозревает поджог, полиция возбудила уголовное дело
Пожар, начавшийся 22 марта вечером, уничтожил внутреннюю часть здания и крышу. Перед пожаром прохожие видели, как из здания выходила пара молодых людей с рюкзаками; представитель компании-владельца здания Олев Кясперсон убежден, что это был поджог.