Депутат Рийгикогу Варро Вооглайд (член фракции EKRE) объяснил свое решение не участвовать в голосовании по внесению изменений в Конституцию, ограничивающих право голоса на местных выборах граждан третьих стран и неграждан. В поддержку законопроекта проголосовали 93 депутата, против были семь (все - члены Центристской партии).
Депутат Вооглайд, покинувший зал в знак протеста: они голосовали «за» из патриотического позерства (3)
«Я не сбежал с него с заседания. Я присутствовал, зарегистрировался на заседание и сознательно не голосовал. Почему? Кратко говоря, потому что, как я уже не раз объяснял, на мой взгляд, это не был хороший и разумный план, служащий интересам Эстонии», - написал он в статье, опубликованной на его собственном сайте.
Главной причиной он называет неподходящий политический момент: «Даже если мы принципиально считаем правильным оставить право голосовать на выборах в органы местного самоуправления только гражданам, то сейчас - крайне неподходящее для этого время. Мы находимся в исключительно сложной, чувствительной и прямо опасной ситуации, когда будущее непредсказуемо».
Вооглайд указывает на возможные геополитические риски и нарастающую нестабильность. По его словам, возможно, через полгода даже НАТО будет выведено из Балтии - не говоря уже о том, насколько Запад готов вмешаться в войну с Россией.
«В такой ситуации, когда геополитическая реальность стремительно и радикально меняется, однополярный миропорядок отходит в прошлое, а на кону стоит очень многое, нам не следует предпринимать шагов, которые могут увеличить как внутренние, так и внешние угрозы безопасности», - добавил он.
Вооглайд подверг критике обоснование поправок, базирующееся на секретной оценке угроз, представленной Департаментом полиции безопасности (КаПо).
«Риторика некоторых политиков, ссылающихся на секретную оценку угроз со стороны КаПо, будто изменения Конституции необходимы для снижения рисков, не выдерживает никакой критики. Так же, как и упомянутая оценка угроз, с которой я ознакомился. Порядок проведения выборов в органы местного самоуправления действует уже более 30 лет и за это время не представлял угрозы национальной безопасности. Никто, включая КаПо, не привел ни одного убедительного аргумента, что в этом вопросе что-то принципиально изменилось», - отметил он.
По мнению депутата, принятые поправки скорее дестабилизируют ситуацию: «На самом деле, с позавчерашними изменениями в Конституции риски безопасности были не уменьшены, а увеличены. Более ста тысяч человек, которые долгое время законопослушно живут в Эстонии, не совершили ничего противоправного и никак не угрожают безопасности страны, получили от государства фактически клеймо - их признали ненадежными и потенциально опасными. Нетрудно понять, какое отношение к Эстонской Республике это у них вызовет».
Вооглайд также обращает внимание на нарастающее давление на православные учреждения, напоминая аналогичные процессы в Украине перед началом войны.
«Параллельно нарастает напряженность из-за давления на Эстонскую православную церковь Московского патриархата и Пюхтицкий монастырь: это повторение программы, которая реализовывалась в Украине перед началом масштабной войны в 2022 году. Возникает впечатление, что напряженность создается намеренно, чтобы ее можно было использовать в своих интересах, как это было с переносом Бронзового солдата. Подобные действия крайне безответственны, и я не хочу иметь с этим ничего общего», - заявил он.
Он также прокомментировал политический климат в парламенте, где, по его словам, многие депутаты чувствуют давление и голосуют вопреки своим убеждениям: «Я знаю, что и другие члены Рийгикогу понимают эту проблему, но чувствуют себя загнанными в угол: они не могут не поддержать проект, потому что боятся обвинений в отсутствии патриотизма. А этот возможный имиджевый ущерб они считают неприемлемым».
Вооглайд подчеркнул, что лично он не желает подчиняться давлению, потому что это задевает его чувство собственного достоинства.
«Если я внутренне убежден, что инициатива вредна, - то есть противоречит благополучию эстонского общества - я не могу ее поддержать только для того, чтобы избежать несправедливой критики. Главное здесь не мой имидж, а будущее Эстонии», - сказал он.
Что касается отказа голосовать против, то Вооглайд объяснил это партийной дисциплиной: «Я принадлежу к фракции EKRE, а голосовать против позиции собственной фракции не принято. Поскольку мой голос против все равно не изменил бы исход голосования, для меня было достаточно того, что я не поддержал инициативу, которую не могу одобрить с точки зрения своей совести».
Он также выразил сомнение в искренности большинства голосовавших за: «Конечно, среди членов Рийгикогу были и те, кто проголосовал за изменение Конституции, искренне считая, что ограничение избирательного права только гражданами - это принципиально правильно и справедливо. Но я осмелюсь предположить, что для большинства, даже если сами себе они в этом не признаются, это была скорее поза: демонстрация себя в образе настоящего патриота,», - заявил Вооглайд.
Он добавил, что истинная цель поправок носит прагматичный, а не идеологический характер. По его словам, Партия реформ, «Ээсти 200» и «Отечество» использовали масштабную национально-патриотическую риторику в первую очередь как дымовую завесу для своей реальной, очень прагматичной цели - лишить права голоса на выборах в органы местной власти многих традиционных избирателей Центристской партии и таким образом закрепить свою власть в Таллинне.
Он отказался участвовать в этой игре и подчеркнул, что его мотивы лежат в плоскости личных убеждений, а не политических амбиций: «Лично я не вижу никакой причины участвовать в этой борьбе за власть. Также я не чувствую потребности изображать из себя кого-то или что-то доказывать. Тем более, что я не стремлюсь соответствовать какому-то псевдопатриотическому образу, который предполагает конфронтацию или даже нетерпимость на национальной почве».
Завершая своё заявление, Вооглайд указал, что в действиях правящей коалиции он не видит ни одного примера инициатив, действительно служащих интересам страны: «Без преувеличения могу сказать, что почти за два года своей работы в Рийгикогу я не видел ни одной хотя бы немного значимой инициативы правящей коалиции, которую можно было бы признать правильной и полезной с точки зрения интересов Эстонии».
Он также обозначил свою идеологическую позицию, отметив, что считает себя однозначно консерватором, а не националистом.
«Я могу называть себя националистом только в очень ограниченном, отличающемся от общепринятого смысле. Потому что для меня важнее универсальные человеческие принципы, чем отстаивание так называемых национальных интересов - так же, как верность своей совести для меня важнее, чем одобрение людей», - подытожил Вооглайд.