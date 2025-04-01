«Я не сбежал с него с заседания. Я присутствовал, зарегистрировался на заседание и сознательно не голосовал. Почему? Кратко говоря, потому что, как я уже не раз объяснял, на мой взгляд, это не был хороший и разумный план, служащий интересам Эстонии», - написал он в статье, опубликованной на его собственном сайте.

Главной причиной он называет неподходящий политический момент: «Даже если мы принципиально считаем правильным оставить право голосовать на выборах в органы местного самоуправления только гражданам, то сейчас - крайне неподходящее для этого время. Мы находимся в исключительно сложной, чувствительной и прямо опасной ситуации, когда будущее непредсказуемо».

Вооглайд указывает на возможные геополитические риски и нарастающую нестабильность. По его словам, возможно, через полгода даже НАТО будет выведено из Балтии - не говоря уже о том, насколько Запад готов вмешаться в войну с Россией.

«В такой ситуации, когда геополитическая реальность стремительно и радикально меняется, однополярный миропорядок отходит в прошлое, а на кону стоит очень многое, нам не следует предпринимать шагов, которые могут увеличить как внутренние, так и внешние угрозы безопасности», - добавил он.

Вооглайд подверг критике обоснование поправок, базирующееся на секретной оценке угроз, представленной Департаментом полиции безопасности (КаПо).