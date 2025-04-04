Услуг каршеринга Bolt Drive в Ида-Вирумаа в ближайшее время можно не ожидать

Услуга Bolt Drive появилась в Эстонии еще в 2021 году. Она дает возможность арендовать любую машину на выбор, оплачивая ее поминутно. Цены начинаются от 14 центов за минуту, в арсенале есть совершенно разные автомобили, в том числе и полностью электрические, такие как Tesla.

Для того, что воспользоваться услугами каршеринга Bolt Drive, необходимо скачать приложение, зарегистрироваться в нем, представив водительские права, и бронировать автомобиль через него. Bolt Drive был второй кампанией, предоставляющей услуги каршеринга в Эстонии после литовской компании CityBee.

Но, несмотря на то, что Bolt Drive остается популярным в Таллинне и Тарту, расширяться в сторону Ида-Вирумаа компания пока не планирует. По словам руководителя Bolt Drive в Эстонии Максима Палонена, в настоящее время они сосредоточены на поддержании автопарка Bolt Drive в Таллине и Тарту.

«Конечно, мы бы хотели расшириться и на другие регионы. Но анализ показывает, что в Ида-Вирумаа люди больше зависят от личных автомобилей, чем в Таллине или Тарту. В этом регионе на каждого работающего жителя приходится больше автомобилей, чем в Таллине и Тарту. Это означает, что на данный момент количество потенциальных пользователей услуги для запуска слишком мало»​, - рассказал Палонен Rus.Postimees.