Услуг каршеринга Bolt Drive в Ида-Вирумаа в ближайшее время можно не ожидать

В крупных городах Эстонии, таких, как Таллинн и Тарту, приобрел высокую популярность каршеринг Bolt drive - возможность арендовать машину на короткий срок, оплачивая ее поминутно. Когда ожидать такую же услугу в Ида-Вирумаа?
Услуга Bolt Drive появилась в Эстонии еще в 2021 году. Она дает возможность арендовать любую машину на выбор, оплачивая ее поминутно. Цены начинаются от 14 центов за минуту, в арсенале есть совершенно разные автомобили, в том числе и полностью электрические, такие как Tesla.
Для того, что воспользоваться услугами каршеринга Bolt Drive, необходимо скачать приложение, зарегистрироваться в нем, представив водительские права, и бронировать автомобиль через него. Bolt Drive был второй кампанией, предоставляющей услуги каршеринга в Эстонии после литовской компании CityBee.
Но, несмотря на то, что Bolt Drive остается популярным в Таллинне и Тарту, расширяться в сторону Ида-Вирумаа компания пока не планирует. По словам руководителя Bolt Drive в Эстонии Максима Палонена, в настоящее время они сосредоточены на поддержании автопарка Bolt Drive в Таллине и Тарту.
«Конечно, мы бы хотели расшириться и на другие регионы. Но анализ показывает, что в Ида-Вирумаа люди больше зависят от личных автомобилей, чем в Таллине или Тарту. В этом регионе на каждого работающего жителя приходится больше автомобилей, чем в Таллине и Тарту. Это означает, что на данный момент количество потенциальных пользователей услуги для запуска слишком мало», - рассказал Палонен Rus.Postimees.
Он добавил, что компания продолжает анализировать рынок региона Ида-Вирумаа и следить за его развитием. «Хотя в данный момент у нас нет активных планов по расширению, это может измениться в будущем, если, например, мы решим увеличить автопарк», - подчеркнул Палонен.
По его словам, в долгосрочной перспективе мечта компании состоит в том, чтобы Bolt Drive мог предложить гораздо большему количеству регионов Эстонии экономичную альтернативу личным автомобилям, помогая сократить постоянные расходы для тех, кто хочет гибкую возможность передвижения.
«Другие услуги Bolt - сервис такси, электросамокаты и Bolt Food - уже присутствуют в Ида-Вирумаа, и мы видим интерес пользователей. Мы постоянно отслеживаем использование и рентабельность услуг, чтобы принимать решения на основе данных для будущих инвестиций», - подчеркнул руководитель Bold Drive в Эстонии.
Также в Таллинне и Тарту представлены услуги каршеринговой литовский фирмы CityBee. Но на момент написания материала компания не ответила на вопросы Rus.Postimees, поэтому сказать, есть ли у CityBee планы расширяться на восток Эстонии, пока нельзя.