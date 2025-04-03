Полиция сработала на опережение: житель Таллинна хотел заманить в свой дом ребенка

Три месяца 29-летний житель Таллинна через приложение общался с 12-летней девочкой на темы сексуального характера. Наконец он уговорил ребенка прийти к нему на встречу. Но на условленном месте вместо девочки, которой он так долго домогался, его ждали сотрудники полиции.