Чт, 3.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Полиция сработала на опережение: житель Таллинна хотел заманить в свой дом ребенка

За аккаунтом 12-летней девочки скрывался сотрудник полиции. Фото иллюстративное.
За аккаунтом 12-летней девочки скрывался сотрудник полиции. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

Три месяца 29-летний житель Таллинна через приложение общался с 12-летней девочкой на темы сексуального характера. Наконец он уговорил ребенка прийти к нему на встречу. Но на условленном месте вместо девочки, которой он так долго домогался, его ждали сотрудники полиции.

Согласно обвинению, житель Таллинна Раймонд с 9 апреля по 11 июля 2023 года через приложение Snapchat сексуально домогался 12-летней девочки. Он беседовал с ребенком на темы сексуального характера, отправлял ей файлы порнографического содержания и предлагал встретиться, чтобы совершить половой акт.

Полицейские устроили засаду

Комментарии

Ключевые слова

Наверх