Поправка 22. Что мешает Трампу пойти на третий президентский срок

В воскресенье Дональд Трамп в интервью NBC News не исключил, что будет баллотироваться на третий срок в Белом доме.

«Многие хотят, чтобы я это сделал, - сказал Трамп NBC News. - Но я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь, вы знаете, еще очень рано».

На уточняющий вопрос, не шутит ли он, Трамп ответил, что нет, не шутит. Но добавил еще раз, что думать об этом еще слишком рано.

Как именно Трамп собирается обходить 22-ю поправку Конституции - на этот вопрос он тоже ответил довольно уклончиво. «Есть методы, с помощью которых это можно сделать», - сказал Трамп. Когда журналистка NBC News спросила, возможен ли сценарий, при котором нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на высший пост, а затем передаст полномочия Трампу, глава государства согласился, что это один из возможных способов. «Но есть и другие», - добавил Трамп.

Трамп уже не в первый раз говорит о третьем сроке. Он упоминал об этом в 2016 году, а потом, уже после избрания, неоднократно возвращался к этой теме. Осенью 2020 года, к концу своего первого президентского срока, Трамп несколько раз заявлял, что в случае победы будет баллотироваться и в третий раз.