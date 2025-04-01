Понятное дело, что в сложившейся ситуации единственным правильным выходом должен стать запрет пешеходов. Запретим всем передвигаться на двоих двоих. Хочешь куда-то отправиться - будь так любезен - вставай на самокат или садись на мини-мопед и отправляйся по делам. А если заметишь где-то пешехода - сообщи о нарушителе в полицию.

Шутки шутками, но, мне кажется, не стоит дожидаться, пока один из этих мини-мопедов попадет в тяжелую аварию, а его водитель или случайный прохожий получит тяжелые травмы или погибнет.

Прежде чем запускать какой-то новый сервис, особенно, если он может представлять потенциальную опасность как для самого пользователя, так и окружающих, было бы логично и правильно устраивать что-то вроде круглого стола, за которым власть имущие, а также представители бизнеса и общественности могли бы прийти к какому-то компромиссу. Как минимум - обговорить правила пользования и то, кто и как будет контролировать их выполнение.

Сейчас мы видим, что с правилами этой игры на выживание знакомы только городские чиновники, полицейские и собственники компании по аренде мини-мопедов. А вот большинство пользователей красных колесниц смерти, судя по выходкам в городском пространстве, играют по каким-то своим правилам, потому что чувствуют свою безнаказанность.