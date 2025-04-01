Вряд ли кто-то из нас, выходя утром из дома на работу или по другим делам, планирует завершить день на больничной койке. Но перемены, произошедшие в Таллинне за последние пару недель, могут этому всячески поспособствовать, считает журналист Rus.Postimees Дмитрий Рая.
В начале марта на жителей столицы свалилась радостная новость: в ближайшие недели на улицах города появится тысяча арендных мини-мопедов. Не успели люди прийти в себя и залечить раны, полученные в результате выходок ездунов на прокатных электросамокатах, как на их голову свалилась новая напасть.
Как и прогнозировалось, с первых секунд работы проката мини-мопедов красные «колесницы смерти» устремились на городские тротуары, разгоняя на своем пути всех и вся. Разумеется, перед началом поездки несовершеннолетние водители тщательно ознакомились с закрепленной на руле мопедов инструкцией, поэтому тот факт, что они нарушили все из перечисленных в ней пункты, очевидно, было случайностью.
Интересно, что поставщик услуги, фирма Ride Mobility, уверяла, что их транспортными средствами можно будет пользоваться только с 18 лет. Очевидно, именно для того чтобы это правило безоговорочно выполнялось, процесс регистрации в мобильном приложении не требует подтверждения вашей личности и возраста: вы просто указываете свои данные - и можете ехать. Это значит, что, например, 13-летний юноша при помощи пары прикосновений к экрану может постареть на несколько лет и тут же оседлать «красную стрелу».
Самое чудесное в этой истории то, что тротуары в одночасье превратились в места встречи пешеходов, велосипедистов, самокатчиков, мини-мопедов и «никомунемешающих» автомобилистов. Несчастные водители колесного транспорта вынуждены страдать и объезжать этих проклятых пешеходов, которые то и дело пытаются прыгнуть им под колеса.
Понятное дело, что в сложившейся ситуации единственным правильным выходом должен стать запрет пешеходов. Запретим всем передвигаться на двоих двоих. Хочешь куда-то отправиться - будь так любезен - вставай на самокат или садись на мини-мопед и отправляйся по делам. А если заметишь где-то пешехода - сообщи о нарушителе в полицию.
Шутки шутками, но, мне кажется, не стоит дожидаться, пока один из этих мини-мопедов попадет в тяжелую аварию, а его водитель или случайный прохожий получит тяжелые травмы или погибнет.
Прежде чем запускать какой-то новый сервис, особенно, если он может представлять потенциальную опасность как для самого пользователя, так и окружающих, было бы логично и правильно устраивать что-то вроде круглого стола, за которым власть имущие, а также представители бизнеса и общественности могли бы прийти к какому-то компромиссу. Как минимум - обговорить правила пользования и то, кто и как будет контролировать их выполнение.
Сейчас мы видим, что с правилами этой игры на выживание знакомы только городские чиновники, полицейские и собственники компании по аренде мини-мопедов. А вот большинство пользователей красных колесниц смерти, судя по выходкам в городском пространстве, играют по каким-то своим правилам, потому что чувствуют свою безнаказанность.
Наверное, только ленивый не слышал от подростков изречений вроде: «Я несовершеннолетний! Что вы мне сделаете?» А на замечание прохожих зачастую раздаются возгласы: «Вы мне не папа (или не мама)! Я вас слушаться не обязан!» Поэтому они ездят по тротуарам, усаживаются на несчастные мопеды втроем или даже вчетвером и делают все то, чего можно было бы ожидать в ситуации, когда нет четких правил, знания закона и эффективного надзора.
Нельзя также не упомянуть еще одну важную составляющую. Речь идет о неидеальной инфраструктуре. Большинство пользователей мини-мопедов в целях своей же безопасности явно предпочтут проезжей части тротуар или пешеходно-велосипедную дорожку.
Проблема в том, что в Таллинне нет полноценной сети велодорожек или велополос. Они могут внезапно обрываться или переходить в тротуар. Или на еще вчерашний тротуар наносят разметку с изображением велосипеда, вынуждая пешеходов, самокатчиков, велосипедистов и мопедистов делить асфальтовый клочок между собой.
Возможно, некий законопослушный водитель мини-мопеда даже рискнет поехать по правому краю проезжей части, но после нескольких опасных маневров, совершенных водителями машин, раздраженных очередным «тошнотом» на дороге, скорее всего, предпочтет продолжить свой путь по тротуару, чем станет дожидаться пока его размажут по асфальту вместе с его двухколесным другом.
Мы хотим, чтобы водители мини-мопедов соблюдали Закон о дорожном движении. В то же время чиновники сами посылают противоречивые сигналы. Так, закон, например, говорит, что на мини-мопеде можно передвигаться по правому краю проезжей части, велополосе или велодорожке. Но по какой-то причине некоторые чиновники утверждают, что мини-мопедам можно ездить и по велосипедно-пешеходным дорожкам.
Согласно тому же закону, по тротуарам и велосипедно-пешеходным дорожкам могут ездить так называемые легкие персональные средства передвижения (или средства индивидуальной мобильности) к которым относятся электросамокаты, оснащенные электромотором рулы, моноколеса или гироскутеры.
В порядке исключения на тротуар могут заезжать и велосипедисты, если они не чувствуют себя на проезжей части в безопасности. Несмотря на то, что по техническим характеристикам (мощность и скорость движения) мини-мопеды могут сравниться с электросамокатами, они не являются средствами индивидуальной мобильности, поскольку оснащены сиденьем.
Судя по последним новостям, как городские власти, так и полиция бросились искать решения, чтобы как-то спасти ситуацию. Идут разговоры об ограничении скорости движения мини-мопедов (и самокатов) в местах скопления людей, а также об ужесточении требований при регистрации пользователей в соответствующем приложении.
Будем надеяться, что эти меры помогут улучшить ситуацию, но все равно это, скорее, лечение последствий, хотя тут гораздо большую роль должна играть профилактическая работа. В первую очередь родители могли бы доносить до своих детей, что и как устроено в этом мире. Объяснять те или иные правила поведения, рассказывать о возможных последствиях нарушения закона и так далее.
Наверное, многие хотя бы раз в жизни слышали выражение «не ненавидь игрока, ненавидь игру» (don't hate the player, hate the game – англ.). И оно прекрасно характеризует сложившуюся ситуацию. Да, дети хулиганят, нарушают правила и все тому подобное, но можем ли мы перекладывать всю вину на них одних, когда в погоне за законопослушной и безопасной жизнью влияющие на эту самую жизнь люди делают для этого меньше, чем могли бы?
Если мы хотим, чтобы, выходя на улицу, мы и наши близкие впоследствии возвращались домой в целости и сохранности, каждый из участников этой «игры со смертью» должен четко усвоить ее правила, иначе мы получим хаос.