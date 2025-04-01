За прошедшую неделю в тюрьмах Эстонии произошло семь инцидентов с нарушениями правил поведения, два из них - в Вируской тюрьме. У заключенных находили запрещенные опасные предметы, также имели место драки и случаи вандализма.
Заключенный сломал в Вируской тюрьме камеру видеонаблюдения и повредил потолок
В четверг заключенный Вируской тюрьмы повредил внутренний инвентарь в отделении. Он сломал камеру наблюдения и несколько потолочных панелей. К задержанному были применены положения статьи 69 Закона о тюремном заключении, что означает дополнительные меры безопасности при обращении с ним.
В качестве дополнительных мер безопасности допускаются ограничение свободы передвижения и общения заключенного внутри исправительного учреждения, запрет на ношение личной одежды и пользование личными предметами, запрещение занятий физкультурой и помещение в отдельную запираемую камеру.
Через день еще один заключенный плеснул жидкость в медицинского работника через отверстие в двери для передачи пищи.
В тюрьмах содержатся 1613 человек, что на 195 меньше, чем в аналогичный период прошлого года. За неделю количество заключенных в тюрьмах увеличилось на семь человек. Из 1613 человек 1280 были осуждены и 333 - арестованы. Среди них 1534 мужчины, 79 женщин, 27 приговоренных к пожизненному заключению и двое несовершеннолетних. В тюрьмах открытого типа отбывают наказание 208 человек.
2832 человека отбывают наказание в уголовных учреждениях, из них 65 - несовершеннолетних и 404 - в возрасте от 18 до 26 лет, 777 направлены на общественные работы, 103 находятся под электронным надзором.