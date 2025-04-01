Цахкна: я не рупор США, Рубио действительно говорил о давлении на Путина

На прошлой неделе министры иностранных дел стран Балтии встретились с министром иностранных дел США Марко Рубио. «В целом у нас нет оснований сомневаться в том, что Соединенные Штаты по-прежнему с нами»,- ранее сказал Цахкна Postimees.

«Он дал обзор проходящих в данный момент переговоров в Саудовской Аравии и четко заявил, что они оказывают давление на президента России Владимира Путина с целью добиться перемирия, и прекрасно понимают, что единственный, кто может сегодня предложить перемирие, - это Путин, так что переговоры напряженные», - рассказал министр иностранных дел Эстонии сразу после встречи.

Похвала министра в адрес Соединенных Штатов вызвала критику. Например, Eesti Ekspress написал, что после упомянутого визита эстонскую внешнюю политику больше нельзя воспринимать всерьез, а министр и министерство оказались в разделе научной фантастики.

Найти доказательства того, что США действительно оказывают давление на Путина, трудно, поскольку новых санкций против России введено не было. Тем не менее, Цахкна объяснил, что передал слова Марко Рубио, а его собственное высказывание было вырвано из контекста без какого-либо анализа. «Именно это нам сказал министр иностранных дел США: они оказывают мощное давление на Путина, чтобы он согласился на перемирие - на всех возможных уровнях».