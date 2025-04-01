Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200»), побывавший в Вашингтоне на встрече с министром иностранных дел США Марко Рубио вместе с коллегами из Латвии и Литвы, рассказал в утреннем эфире Kuku Raadio, что речь о якобы жестком давлении США на Владимира Путина - это не его слова, он лишь передал сказанное Рубио.
Цахкна: я не рупор США, Рубио действительно говорил о давлении на Путина
На прошлой неделе министры иностранных дел стран Балтии встретились с министром иностранных дел США Марко Рубио. «В целом у нас нет оснований сомневаться в том, что Соединенные Штаты по-прежнему с нами»,- ранее сказал Цахкна Postimees.
«Он дал обзор проходящих в данный момент переговоров в Саудовской Аравии и четко заявил, что они оказывают давление на президента России Владимира Путина с целью добиться перемирия, и прекрасно понимают, что единственный, кто может сегодня предложить перемирие, - это Путин, так что переговоры напряженные», - рассказал министр иностранных дел Эстонии сразу после встречи.
Похвала министра в адрес Соединенных Штатов вызвала критику. Например, Eesti Ekspress написал, что после упомянутого визита эстонскую внешнюю политику больше нельзя воспринимать всерьез, а министр и министерство оказались в разделе научной фантастики.
Найти доказательства того, что США действительно оказывают давление на Путина, трудно, поскольку новых санкций против России введено не было. Тем не менее, Цахкна объяснил, что передал слова Марко Рубио, а его собственное высказывание было вырвано из контекста без какого-либо анализа. «Именно это нам сказал министр иностранных дел США: они оказывают мощное давление на Путина, чтобы он согласился на перемирие - на всех возможных уровнях».
На вопрос о том, как именно США оказывают давление на Россию, Цахкна признал, что сам хотел бы это увидеть. «Я не являюсь рупором Соединенных Штатов Америки, я передаю то, что обсуждалось на встречах, и что мы сами говорили: Путин ведет игру с Трампом и требует все больше», - объяснил он.
По словам Цахкна, нужно понимать, что нынешняя внешняя политика США сильно отличается от прежней и уже не является черно-белой. «Наша задача - следить за ситуацией и добиваться того, чтобы американцы оставались нашими союзниками. Потерять самообладание легко», - сказал он.
В то же время от администрации Трампа поступают неоднозначные сигналы и в адрес стран Балтии. По словам Цахкна, администрации Трампа не нравится Европейский союз, и его не стоит путать с Европой в целом, как мы привыкли здесь.
Страны Балтии готовы взять на себя расходы по передислокации войск США
Цахкна рассказал, что задачей министров иностранных дел стран Балтии было разъяснить: присутствие войск США в этом регионе и в Польше обеспечивает прежде всего мир в более широком смысле.
Эстония, Латвия и Литва готовы взять на себя расходы, если США захотят передислоцировать войска в Европе, добавил он. Такое предложение также было озвучено на встрече в Вашингтоне. «Эстония, Латвия и Литва готовы взять на себя расходы и даже удвоить их, если будет принято решение о передислокации американских войск в Европе - например, они находятся в Германии и других странах - чтобы эти войска не выводились из Европы, а наоборот, размещались ближе к восточному флангу, где угроза нападения со стороны России наиболее высока».