С февраля 2022 года – с момента развязанной Россией войны в Украине – российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований. Сейчас зашла речь о возможном смягчении санкций, в том числе говорят и о том, что УЕФА взвешивает возможность вернуть российских футболистов на европейские соревнования.
Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин не испытывает иллюзий по поводу допуска сборной на ЧМ-2026
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, комментируя подобные разговоры, был достаточно сдержан. По его мнению, российскую сборную не допустят до участия в отборочном раунде чемпионата мира — 2026.
«Думаю, что лучше убрать эти иллюзии, - сказал Карпин корреспонденту Match TV. - Если вдруг случится так, то все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что-то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше».