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Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин не испытывает иллюзий по поводу допуска сборной на ЧМ-2026

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Валерий Карпин (справа) на тренировке сборной РФ.
Валерий Карпин (справа) на тренировке сборной РФ. Фото: Daniel Felipe Kutepov

С февраля 2022 года – с момента развязанной Россией войны в Украине – российских и белорусских спортсменов отстранили от международных соревнований. Сейчас зашла речь о возможном смягчении санкций, в том числе говорят и о том, что УЕФА взвешивает возможность вернуть российских футболистов на европейские соревнования.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, комментируя подобные разговоры, был достаточно сдержан. По его мнению, российскую сборную не допустят до участия в отборочном раунде чемпионата мира — 2026.

«Думаю, что лучше убрать эти иллюзии, - сказал Карпин корреспонденту Match TV. - Если вдруг случится так, то все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что-то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше».

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