Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин не испытывает иллюзий по поводу допуска сборной на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, комментируя подобные разговоры, был достаточно сдержан. По его мнению, российскую сборную не допустят до участия в отборочном раунде чемпионата мира — 2026.

«Думаю, что лучше убрать эти иллюзии, - сказал Карпин корреспонденту Match TV. - Если вдруг случится так, то все будут счастливы. Но лучше готовиться к худшему, чем что-то себе выдумывать и витать в облаках. Разочарования в таком случае будет меньше».