Больнее всего придется именно центристам

Какие же перспективы у политических сил в связи с сокращением доли русскоязычных избирателей? Думаю, из партий сильнее всего пострадают именно центристы. Но по-настоящему заметным это будет только в тех самоуправлениях, где среди избирателей высока доля граждан России. Это Таллинн, Нарва, Кохтла-Ярве, Маарду и некоторые другие города.

Так, на парламентских выборах 2023 года в списках избирателей Маарду значилось 6956 граждан Эстонии. В списках избирателей Маарду на местных выборах 2021 года значилось 12 621 человек. Национальный состав Маарду: 59% - русские, 16% - эстонцы, 6% - украинцы, 5% - белорусы. 14% - представители других национальностей или лица, не указавшие свою национальность. Доля граждан Эстонии среди избирателей в списках на муниципальных выборах 2021 года составила 55%.

Электоральная активность в период правления Центристской партии в Маарду всегда была очень низкая. На муниципальных выборах 2021 года в Маарду из 12 621 избирателя проголосовали 6060 человек или 48%. Это один из самых низких результатов в Эстонии. На местных выборах в Маарду центристы получили 67% голосов, а на парламентских выборах 2023 года, когда голосовали только граждане Эстонии - 42%. При этом явка практически не изменилась.

Даже половины мандатов уже не получить?