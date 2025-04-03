ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ После внесения изменений в Конституцию центристам грозит потеря власти в Маарду

После внеcения парламентом изменений в Конституцию граждане РФ не смогут больше голосовать на местных выборах. Оппозиционный депутат горсобрания Маарду Николай Дегтяренко убежден, что в самоуправлениях, где среди избирателей высока доля граждан России, Центристской партии предстоит столкнуться с существенным ухудшением своих результатов.
После принятия громкого, но ожидаемого решения Рийгикогу об ограничении избирательных прав граждан третьих стран, в эстонских СМИ и социальных сетях поднялась настоящая буря обсуждений и громких заявлений. В первую очередь ситуацию пытаются использовать центристы, чтобы заработать политические очки в глазах своих традиционных главных избирателей - граждан России и лиц без гражданства.
Подтверждение политического бессилия
Фракция центристов в Рийгикогу не так уж и давно насчитывала 28 человек, сейчас в ней 7 депутатов, но также центристы потеряли власть и в ряде муниципалитетов, где избиратели оказались разочарованы и дезориентированы. Именно факт узаконивания запрета голосовать на местных выборах гражданам третьих стран не только лишил лидеров Центристской партии возможности лживо разыгрывать национальную карту, но и подтвердил их политическое бессилие, как на уровне правительства, так и среди своих традиционных избирателей.
Решение депутатов парламента Эстонии ограничить избирательные права граждан России и Беларуси с 2025 года, а неграждан - с 2029 года, чему центристы противостоять не смогли, - закономерный итог череды скандалов, измен и всякого рода интриг, начиная с предательства центристами политических позиций своего бывшего лидера Эдгара Сависаара. При этом уже долгое время отмечается снижение активности избирателей именно в тех городах и самоуправлениях, где монопольно правит одна партия - Центристская.
Центристская партия уже признана судом виновной в торговле влиянием и оштрафована на один миллион евро. Суд также уличил в клевете и бывшего мэра Маарду от центристов, есть громкие судебные дела, связанные с центристами, и в самоуправлениях Северо-Востока Эстонии. И все это ударило по репутации партии самым сокрушительным образом.
Больнее всего придется именно центристам
Какие же перспективы у политических сил в связи с сокращением доли русскоязычных избирателей? Думаю, из партий сильнее всего пострадают именно центристы. Но по-настоящему заметным это будет только в тех самоуправлениях, где среди избирателей высока доля граждан России. Это Таллинн, Нарва, Кохтла-Ярве, Маарду и некоторые другие города.
Так, на парламентских выборах 2023 года в списках избирателей Маарду значилось 6956 граждан Эстонии. В списках избирателей Маарду на местных выборах 2021 года значилось 12 621 человек. Национальный состав Маарду: 59% - русские, 16% - эстонцы, 6% - украинцы, 5% - белорусы. 14% - представители других национальностей или лица, не указавшие свою национальность. Доля граждан Эстонии среди избирателей в списках на муниципальных выборах 2021 года составила 55%.
Электоральная активность в период правления Центристской партии в Маарду всегда была очень низкая. На муниципальных выборах 2021 года в Маарду из 12 621 избирателя проголосовали 6060 человек или 48%. Это один из самых низких результатов в Эстонии. На местных выборах в Маарду центристы получили 67% голосов, а на парламентских выборах 2023 года, когда голосовали только граждане Эстонии - 42%. При этом явка практически не изменилась.
Даже половины мандатов уже не получить?
Можно утверждать, что за счет граждан Российской Федерации и граждан третьих стран число избирателей на выборах 2025 года в Маарду сократится примерно на 2500 человек. Очевидно, что теряют здесь голоса в основном центристы. С учетом отрицательной динамики предыдущих результатов можно прогнозировать, что центристы могут потерять власть в Маарду и получить менее половины мест в городском собрании.
Любопытно проанализировать электоральное поведение лиц без гражданства, которых в Маарду почти 3000. На местных выборах в 2025 году их доля может составить 30 % от общего числа избирателей в Маарду. В этом году можно ожидать их мобилизации в связи с возможностью проголосовать в последний раз. И голосование, скорее всего, будет носить протестный характер.
Но вряд ли большинство серопаспортников захотят голосовать за центристов. Причина очевидна. Будучи у власти в городе на протяжении почти тридцати лет, центристам так и не хватило ни политического ума, ни административных сил решить вопрос серых паспортов, несмотря на многочисленные обещания это сделать. Поэтому представители оппозиции, избирательные союзы, независимые депутаты и даже несистемные партии, типа Koos, имеют шанс улучшить свой результат.
Требования экзамена слишком суровы
В то же время я думаю, что политики, заинтересованные в наращивании электоральной поддержки в самоуправлениях с высокой долей граждан России и лиц без гражданства, должны добиваться упрощения процедуры натурализации и получения гражданства Эстонии. Многие люди боятся сдавать экзамен по эстонскому языку. Значит, нужно добиваться упрощения экзаменационных требований.
Например, сегодня люди в возрасте старше 65 лет освобождены от письменной части экзамена. Почему бы не опустить возрастную планку в этом разделе до 60 лет? Аудирование можно снизить с уровня В1 до А2, сделать акцент на чтение и общение на эстонском. Обществу важнее интеграция, общение, практическое применение языка.
Не стоит играть в униженность и оскорбленность
Решение депутатов Рийгикогу - скверное, но в политике самое скверное решение - это не принимать никакого решения. Поэтому не нужно делать драму из решений Рийгикогу по изменению Конституции. В конце концов, избирательное право - это не жизненная потребность, можно прожить и без него.
Закончится война, наступит мир и избирательные права граждан России и граждан третьих стран, используя те же законотворческие механизмы, совершенно легитимно можно будет восстановить! Но чтобы не чувствовать себя униженным и оскорбленным, ущемленным в своих политических правах, нужно выбрать гражданство Эстонии и жить спокойно.
Николай Дегтяренко - депутат Маардуского горсобрания, лидер избирательного союза «Голос Маарду», предприниматель.