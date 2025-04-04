Это уже похоже на тренд: в разных городах Эстонии бизнесмены все чаще приходят в школы и ведут самые разные уроки. Что ими движет? Неужели только лишь альтруизм и доброе сердце?
Кто-то из эстонских бизнесменов поддерживает школьное образование посредством благотворительных фондов, различных грантов и субсидий. Некоторые готовы пойти еще дальше - к примеру, самостоятельно основать или даже купить частную школу.
Как любят подчеркивать бизнесмены, время - деньги. Час работы руководителя успешной фирмы стоит недешево.
Возникает резонный вопрос: зачем в таком случае преподавать в школе самому? В чем, собственно, состоит профит? И чем могут поделиться со школьниками наши предприниматели, помимо денег и собственного опыта в приумножении капитала?
Гость подкаста - предприниматель Максим Сякки, совладелец эстонской ИТ-компании Codeborne.
Как подчеркивает бизнесмен, не все в этом мире измеряется исключительно деньгами и выгодой, и в каждом из нас живет потребность в наставничестве и передаче опыта.
Сам Максим Сякки, совладелец успешной ИТ-компании, преподает школьникам еще со студенческих времен.
По его словам, сегодня есть возможность проводить уроки (в том числе в видеоформате) в рамках некоммерческой инициативы Tagasi Kooli («Назад в школу»), которая дает возможность представителям бизнеса и разных профессий попробовать свои силы в роли педагогов.
«В моей школе учили критическому мышлению. Как подходить к анализу данных, как проверять факты, финансовая грамотность, основы предпринимательской деятельности – подобных тем много, и они всегда идут в школе на ура», - рассказывает Сякки.
Предпринимателям проще рассказывать о чем-то, основываясь на собственном опыте, поясняет он: «Для школьников это гораздо интересней. Ученикам нравится общаться с людьми, у которых есть экспертиза в какой-то области, черпать знания из первых рук».
Помимо чисто предпринимательских тем, Максим Сякки, имеющий ученую степень кандидата физико-математических наук, с удовольствием проводит со старшеклассниками занятия по физике.
«Это формат школы. Все сидят в классе, на уроке присутствует учитель. То есть, занятия проходят в контролируемой среде», - делится подробностями бизнесмен.
Открытые уроки в школах сегодня можно проводить, конечно же, и в формате онлайн-конференций, однако в наше время особую ценность приобретает личный контакт с аудиторией, рассуждает Сякки.
Обычно в конце урока у аудитории возникает множество вопросов, часто даже не связанных с основной темой, продолжает он: «Ученики пользуются моментом, чтобы поговорить с кем-то, кто не связан непосредственно со школой, чтобы узнать что-то новое».
«Мне в основном задавали практические вопросы: как правильно построить планы, чтобы чего-то в жизни достичь, что конкретно надо делать, чтобы кем-то стать, чем необходимо для этого заниматься, на что обращать внимание», - дополняет картину совладелец компании Codeborne.
О чем еще говорим в подкасте:
- Предприниматель готов преподавать в школе: с чего начать?
- Что волнует нынешних школьников, можно ли их хоть чем-то заинтересовать?
- Платят ли добровольцам за проведение уроков?
- Есть ли в подобной инициативе хоть какая-то реальная выгода для бизнеса?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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