Помимо чисто предпринимательских тем, Максим Сякки, имеющий ученую степень кандидата физико-математических наук, с удовольствием проводит со старшеклассниками занятия по физике.

«Это формат школы. Все сидят в классе, на уроке присутствует учитель. То есть, занятия проходят в контролируемой среде», - делится подробностями бизнесмен.

Открытые уроки в школах сегодня можно проводить, конечно же, и в формате онлайн-конференций, однако в наше время особую ценность приобретает личный контакт с аудиторией, рассуждает Сякки.

Обычно в конце урока у аудитории возникает множество вопросов, часто даже не связанных с основной темой, продолжает он: «Ученики пользуются моментом, чтобы поговорить с кем-то, кто не связан непосредственно со школой, чтобы узнать что-то новое».

«Мне в основном задавали практические вопросы: как правильно построить планы, чтобы чего-то в жизни достичь, что конкретно надо делать, чтобы кем-то стать, чем необходимо для этого заниматься, на что обращать внимание», - дополняет картину совладелец компании Codeborne.

О чем еще говорим в подкасте:

Предприниматель готов преподавать в школе: с чего начать?

Что волнует нынешних школьников, можно ли их хоть чем-то заинтересовать?

Платят ли добровольцам за проведение уроков?

Есть ли в подобной инициативе хоть какая-то реальная выгода для бизнеса?

Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».

Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.