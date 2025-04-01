МВД: право быть священнослужителем сохраняется и после принятия поправок к Конституции

Закон о церквях и приходах всегда предполагал, что священнослужители без права голоса, могут при наличии срочного вида на жительство быть священнослужителем. Таким образом, даже без изменения текста данного закона эта возможность сохранялась бы.

В то же время, редакцию закона можно сделать более ясной с точки зрения права, что МВД совместно с Рийгикогу и намерены проделать. Соответствующее предложение будет внесено в виде законопроекта, согласно которому исходя из поправок к Конституции будет изменен и Закон о выборах в местное самоуправление.

По оценке МВД, нет необходимости увязывать критерии священнослужителей с правом голоса на местном уровне, это не обоснованно. Так как действующая до сих пор практика основывается на критерии, что у священнослужителя должно быть правовое обоснование для нахождения в Эстонии. Поэтому и необходимо разработать соответствующие изменения Закона о церквях и приходах.

Важно отметить, что составление новой редакции будет проведено Министерством внутренних дел вместе с религиозными объединениями, чтобы обоснованные частные случаи попадали в правовое поле. В связи с этим министерство в ближайшие дни намерено проконсультироваться с Советом церквей Эстонии и крупнейшими религиозными объединениями для согласования текста новой редакции.

Все поправки к законам должны быть приняты до срока вступления в силу поправок к Конституции, что произойдет в первой половине июля.