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Отец пропавшего в Литве американского солдата рассказал о последнем разговоре с сыном

Перевод: Ольга Лебедева
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Поиски пропавшего солдата продолжаются.
Поиски пропавшего солдата продолжаются. Фото: MINDAUGAS KULBIS

На полигоне в Пабраде в Литве по-прежнему ищут военнослужащего американской армии Троя Коллинса. Его отец Роберт рассказал местным СМИ о моменте, когда последний раз слышал голос сына.

По словам Роберта Коллинса, его 28-летний сын Трой, родившийся в Мичигане, будто был создан для работы с техникой. «Однажды я подумал: "Ого, у меня есть фотография, где он держит в руках гаечные ключи, а теперь он - механик"», - рассказал отец телеканалу WOOD-TV.

Трой начал службу в армии в 2017 году, когда ему было 20 лет. Роберт сначала был против этого решения, но позже увидел в нем возможность для сына найти свое место в жизни. «Он превратился в настоящего мужчину, которого я уважаю. Он стал очень сильным человеком», - говорит отец.

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