На полигоне в Пабраде в Литве по-прежнему ищут военнослужащего американской армии Троя Коллинса. Его отец Роберт рассказал местным СМИ о моменте, когда последний раз слышал голос сына.
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Отец пропавшего в Литве американского солдата рассказал о последнем разговоре с сыном
По словам Роберта Коллинса, его 28-летний сын Трой, родившийся в Мичигане, будто был создан для работы с техникой. «Однажды я подумал: "Ого, у меня есть фотография, где он держит в руках гаечные ключи, а теперь он - механик"», - рассказал отец телеканалу WOOD-TV.