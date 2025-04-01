Отец пропавшего в Литве американского солдата рассказал о последнем разговоре с сыном

По словам Роберта Коллинса, его 28-летний сын Трой, родившийся в Мичигане, будто был создан для работы с техникой. «Однажды я подумал: "Ого, у меня есть фотография, где он держит в руках гаечные ключи, а теперь он - механик"», - рассказал отец телеканалу WOOD-TV.

Трой начал службу в армии в 2017 году, когда ему было 20 лет. Роберт сначала был против этого решения, но позже увидел в нем возможность для сына найти свое место в жизни. «Он превратился в настоящего мужчину, которого я уважаю. Он стал очень сильным человеком», - говорит отец.