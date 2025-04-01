Этой зимой и в начале весны погода была нестабильной: плюсовые температуры сменяются минусовыми. Температура, дождь и лед значительно влияют на срок службы стеклоочистителей, поэтому после зимнего периода их рекомендуется заменить.
Эксперт напомнил водителям о важном правиле обслуживания автомобиля
Руководитель категории моторного топлива и автомойки Circle K Eesti Керт Аадер поделился советвми по уходу за стеклоочистителями и объясняет, как понять, что пришло время установить новые.
Передние и задние стеклоочистители, в народе называемые «дворниками» – это самые недорогие, но крайне важные элементы безопасности автомобиля, на состояние которых люди, как правило, обращают слишком мало внимания. По словам Аадера, стеклоочистители следует заменять сразу же, как только ухудшается видимость при их работе и на лобовом стекле остаются полосы.
«Пара хороших дворников стоит нескольких десятков евро, но, к сожалению, люди начинают думать об их замене только тогда, когда резинки уже обтрепались и стеклоочиститель буквально разваливается на части, – сказал Аадер. – Такой подход безответственен по двум причинам: во-первых, изношенные стеклоочистители ухудшают видимость, а значит, и безопасность на дороге, а во-вторых, они могут повредить лобовое стекло, из-за чего видимость станет еще хуже».
Чтобы оценить состояние лобового стекла и дворников, Аадер порекомендовал следующее: сначала стоит проверить, нет ли на стекле сколов, в которых может скапливаться вода, в морозы способная привести к появлению больших трещин или даже разрушению стекла. Небольшие повреждения можно устранить локально, а при более серьезных дефектах страхование каско обычно покрывает замену стекла без необходимости оплачивать собственную ответственность.
Если стекло в порядке, стоит критически оценить состояние стеклоочистителей. О снижении их эффективности свидетельствуют полосы, остающиеся на стекле после работы дворников.
«Не все полосы непременно вызваны износом дворников, поэтому можно попробовать промыть дворники теплой водой с мылом, поскольку иногда причиной может быть грязь между дворниками и стеклом, которая мешает воде полностью стекать. Однако если даже после этого дворники работают плохо, значит, их пора заменить», - пояснил Аадер.
Также признаком износа является вибрация или подпрыгивание стеклоочистителей при работе. По словам Аадера, менять их следует хотя бы раз в год, а наиболее заботливые владельцы автомобилей могут делать это дважды в год, поскольку в погодных условиях Эстонии резина дворников изнашивается быстрее, чем, например, в Южной Европе.
«Стеклоочистители самых распространенных размеров можно купить в любом магазине при заправочной станции, поэтому, если появились дефекты, не стоит откладывать замену – неисправный дворник лучше поменять сразу, даже если вы уже находитесь в пути. Современные стеклоочистители легко устанавливаются, а, если вдруг что-то не получается, всегда можно попросить помощи у сотрудника заправки», - добавил Аадер.
Кроме того, в нынешних погодных условиях Аадер посоветовал обращать внимание на состояние фар. Если фары вашего автомобиля не обеспечивают достаточного освещения, рекомендуется проверить их и правильно отрегулировать. А во время езды по грязным дорогам и во время дождя следует периодически очищать фары специальной щеткой, предназначенной для мойки стекол на заправках. При этом Аадер подчеркнул, что ни в коем случае нельзя очищать фары без использования воды – это может повредить пластиковое покрытие.