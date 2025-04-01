Эксперт напомнил водителям о важном правиле обслуживания автомобиля

«Не все полосы непременно вызваны износом дворников, поэтому можно попробовать промыть дворники теплой водой с мылом, поскольку иногда причиной может быть грязь между дворниками и стеклом, которая мешает воде полностью стекать. Однако если даже после этого дворники работают плохо, значит, их пора заменить», - пояснил Аадер.

Также признаком износа является вибрация или подпрыгивание стеклоочистителей при работе. По словам Аадера, менять их следует хотя бы раз в год, а наиболее заботливые владельцы автомобилей могут делать это дважды в год, поскольку в погодных условиях Эстонии резина дворников изнашивается быстрее, чем, например, в Южной Европе.

«Стеклоочистители самых распространенных размеров можно купить в любом магазине при заправочной станции, поэтому, если появились дефекты, не стоит откладывать замену – неисправный дворник лучше поменять сразу, даже если вы уже находитесь в пути. Современные стеклоочистители легко устанавливаются, а, если вдруг что-то не получается, всегда можно попросить помощи у сотрудника заправки», - добавил Аадер.

Кроме того, в нынешних погодных условиях Аадер посоветовал обращать внимание на состояние фар. Если фары вашего автомобиля не обеспечивают достаточного освещения, рекомендуется проверить их и правильно отрегулировать. А во время езды по грязным дорогам и во время дождя следует периодически очищать фары специальной щеткой, предназначенной для мойки стекол на заправках. При этом Аадер подчеркнул, что ни в коем случае нельзя очищать фары без использования воды – это может повредить пластиковое покрытие.