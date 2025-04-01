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Из-за теплой весны в Эстонии стартовала миграция лягушек

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Водителям придется больше задумываться о лягушках.
Водителям придется больше задумываться о лягушках. Фото: Pärnu Postimees

Как только в конце прошлой недели ночные температуры перешли в плюс, лягушки сразу же направились к местам размножения. Теплая погода дала стремительный старт весенней миграции земноводных по всей Эстонии.​

По инициативе Эстонского фонда природы (ЭФП) и при активной поддержке местных добровольцев в наиболее важных зонах миграции лягушек организуются специальные спасательные дежурства. Цель - безопасно переносить земноводных через оживленные дороги, где они рискуют быть раздавленными автомобилями.

Миграция лягушек с годами начинается все раньше. Сейчас в Южной Эстонии некоторые виды земноводных уже успели отложить икру.

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