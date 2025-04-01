Как только в конце прошлой недели ночные температуры перешли в плюс, лягушки сразу же направились к местам размножения. Теплая погода дала стремительный старт весенней миграции земноводных по всей Эстонии.
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Из-за теплой весны в Эстонии стартовала миграция лягушек
По инициативе Эстонского фонда природы (ЭФП) и при активной поддержке местных добровольцев в наиболее важных зонах миграции лягушек организуются специальные спасательные дежурства. Цель - безопасно переносить земноводных через оживленные дороги, где они рискуют быть раздавленными автомобилями.