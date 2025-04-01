Из-за теплой весны в Эстонии стартовала миграция лягушек

По инициативе Эстонского фонда природы (ЭФП) и при активной поддержке местных добровольцев в наиболее важных зонах миграции лягушек организуются специальные спасательные дежурства. Цель - безопасно переносить земноводных через оживленные дороги, где они рискуют быть раздавленными автомобилями.