Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила во вторник, что существуют убедительные доказательства военных преступлений в украинском городе Буча, где российская армия убила сотни мирных жителей.
Кая Каллас: свидетельств военных преступлений России в Буче больше чем достаточно
«Безнаказанность за военные преступления поистине невозможна», - заявила Кая Каллас в Европейском парламенте на следующий день после третьей годовщины освобождения Бучи.
«От фотографий до записей телефонных разговоров и расшифрованных позывных, которые использовали командиры на российских радиочастотах... мы точно знаем, кто виновен».