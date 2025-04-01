Кая Каллас: свидетельств военных преступлений России в Буче больше чем достаточно

«Безнаказанность за военные преступления поистине невозможна», - заявила Кая Каллас в Европейском парламенте на следующий день после третьей годовщины освобождения Бучи.

«От фотографий до записей телефонных разговоров и расшифрованных позывных, которые использовали командиры на российских радиочастотах... мы точно знаем, кто виновен».