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Кая Каллас: свидетельств военных преступлений России в Буче больше чем достаточно

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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Wiktor Dabkowski

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила во вторник, что существуют убедительные доказательства военных преступлений в украинском городе Буча, где российская армия убила сотни мирных жителей.

«Безнаказанность за военные преступления поистине невозможна», - заявила Кая Каллас в Европейском парламенте на следующий день после третьей годовщины освобождения Бучи.

«От фотографий до записей телефонных разговоров и расшифрованных позывных, которые использовали командиры на российских радиочастотах... мы точно знаем, кто виновен».

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