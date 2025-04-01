ФОТО Кто-то спалил киоск, который должен был стать фермерским рынком самообслуживания

«Это строение должно было стать фермерским рынком самообслуживания, открытым 24 часа в сутки. Я хотела внести свой вклад в жизнь общины, предлагая лучшие местные продукты в сотрудничестве с мелкими фермерами и предпринимателями, - сказала владелица киоска Энне Сарап через несколько часов после пожара. - Это была мечта всей моей жизни. Я не думала, что в мире есть злые люди, которые могут такое сотворить».