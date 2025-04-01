Вт, 1.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Кто-то спалил киоск, который должен был стать фермерским рынком самообслуживания

Перевод: Павел Соболев
Copy
После ночного пожара от киоска почти ничего не осталось.
После ночного пожара от киоска почти ничего не осталось. Фото: Õnne Sarap

В мае в Сулуствере у дороги Пыльтсамаа-Йыгева должен был заработать круглосуточный фермерский рынок самообслуживания. Однако в ночь на 1 апреля подготовленный киоск сгорел дотла. Владелица киоска просит всех, кто видел что-либо или кого-либо подозрительного в этом районе в ночь на вторник, сообщить об этом ей или в полицию.

«Это строение должно было стать фермерским рынком самообслуживания, открытым 24 часа в сутки. Я хотела внести свой вклад в жизнь общины, предлагая лучшие местные продукты в сотрудничестве с мелкими фермерами и предпринимателями, - сказала владелица киоска Энне Сарап через несколько часов после пожара. - Это была мечта всей моей жизни. Я не думала, что в мире есть злые люди, которые могут такое сотворить».

Он убеждена, что киоск подожгли, поскольку там еще не было электричества или чего-либо, что могло бы самовоспламениться. Открытого огня внутри и вокруг также никто не разводил.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх