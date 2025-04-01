В понедельник, 31 марта, по словам учительницы силламяэской школы, она стала очевидицей странного случая: пожилой водитель уговаривал ребенка сесть к нему в машину. В полиции заверили, что установили личности всех участников этого инцидента и выясняют, что там произошло.
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«Пожилой мужчина уговаривал ребенка сесть к нему в машину»: учительница стала свидетелем странного инцидента у школы
Учительница физкультуры Силламяэской Ваналиннаской школы Янина Лойко рассказала Rus.Postimees, что в понедельник, 31 марта, около 14:50 она вышла из школы и направилась на парковку к своей машине.