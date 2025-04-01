«Пожилой мужчина уговаривал ребенка сесть к нему в машину»: учительница стала свидетелем странного инцидента у школы

Учительница физкультуры Силламяэской Ваналиннаской школы Янина Лойко рассказала Rus.Postimees, что в понедельник, 31 марта, около 14:50 она вышла из школы и направилась на парковку к своей машине.

«Я увидела, что у дороги стоит автомобиль, окно открыто и водитель говорит мальчику: "Садись ко мне, я тебя подвезу, куда тебе надо ехать?" Мальчик - не могу точно сказать, сколько ему лет, но на вид ученик третьего-пятого класса - его явно испугался», - рассказывает Лойко.