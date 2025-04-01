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«Пожилой мужчина уговаривал ребенка сесть к нему в машину»: учительница стала свидетелем странного инцидента у школы

Обновлено 1 апреля 2025, 16:12
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В полиции порекомендовали родителям напомнить детям, что не стоит разговаривать с незнакомыми взрослыми людьми.
В полиции порекомендовали родителям напомнить детям, что не стоит разговаривать с незнакомыми взрослыми людьми. Фото: Shutterstock

В понедельник, 31 марта, по словам учительницы силламяэской школы, она стала очевидицей странного случая: пожилой водитель уговаривал ребенка сесть к нему в машину. В полиции заверили, что установили личности всех участников этого инцидента и выясняют, что там произошло.

Учительница физкультуры Силламяэской Ваналиннаской школы Янина Лойко рассказала Rus.Postimees, что в понедельник, 31 марта, около 14:50 она вышла из школы и направилась на парковку к своей машине.

«Я увидела, что у дороги стоит автомобиль, окно открыто и водитель говорит мальчику: "Садись ко мне, я тебя подвезу, куда тебе надо ехать?" Мальчик - не могу точно сказать, сколько ему лет, но на вид ученик третьего-пятого класса - его явно испугался», - рассказывает Лойко.

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