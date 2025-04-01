Государство выделит почти семь миллионов евро на исследования в сфере рыболовства

Целью финансирования является развитие экономически и экологически устойчивого рыболовства и аквакультуры, стимулирование инноваций, а также продвижение и переработка рыбной продукции и продукции аквакультуры. Отдельное внимание уделено экологическим исследованиям, направленным на сохранение и восстановление биоразнообразия водной среды и экосистем.

«Четыре государственных исследовательских программы были разработаны в сотрудничестве с государственными и научными учреждениями, а также представителями рыболовного и аквакультурного секторов. Их задача - поддерживать развитие этих отраслей, внедрение инноваций и принятие решений на основе знаний», - отметил руководитель отдела рыболовной политики Министерства регионального развития и сельского хозяйства Сигмар Суу.

С тематиками исследований в области рыболовства, аквакультуры, экологии и повышения ценности водных биоресурсов можно ознакомиться на сайте министерства.

Подать заявку на получение поддержки можно будет в третьем квартале текущего года.

Бюджет на реализацию государственной исследовательской программы на 2021–2027 годы составляет 6,9 миллиона евро, из которых 70% поступает из Европейского фонда морского, рыболовного и аквакультурного развития, а 30% покрывается из государственного бюджета.