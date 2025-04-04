Популярный музей закрыт, но счастливчики успели проникнуть в пустое здание

Нет, это был не рейдерский захват и не нашествие сквоттеров, а довольно мирное, но от этого не менее интересное событие. На посещение «Музея без экспонатов» даже продавали билеты. Как говорят музейные работники, такой случай выдается раз в 25 лет, и не воспользоваться им было бы непростительно.