Пт, 4.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Популярный музей закрыт, но счастливчики успели проникнуть в пустое здание

Нет, это был не рейдерский захват и не нашествие сквоттеров, а довольно мирное, но от этого не менее интересное событие. На посещение «Музея без экспонатов» даже продавали билеты. Как говорят музейные работники, такой случай выдается раз в 25 лет, и не воспользоваться им было бы непростительно.

Мартовским субботним утром у Таллиннского музея городской жизни на Вене, 17,  собрались любители средневековья. Хотя постоянная экспозиция «Город, который никогда не будет достроен», работавшая с 2001 года, уже демонтирована, а музей пуст, собравшихся ждало совершенно удивительное приключение.

Напомним, что Tallinna Linnaelumuuseum - Музей городской жизни - находится в доме, история которого восходит к XIV веку. В Средние века здесь располагались купеческие склады. В XVII-XVIII веках на смену складам пришли жилые помещения. Затем два соседних здания были объединены в один большой угловой дом. На протяжении веков здесь жили и работали уважаемые горожане: члены магистрата, городские чиновники, купцы.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх