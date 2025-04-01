Евростат: годовая инфляция в Эстонии вновь была самой быстрой в еврозоне

Среди государств-членов еврозоны инфляция в Хорватии и Словакии была схожа с эстонской и составила 4,3%. За ними следуют Бельгия, Латвия и Литва - 3,6%.

Медленнее всего инфляция росла во Франции - 0,9% и Люксембурге - 1,5%. В Ирландии этот показатель составил 1,8%, а в Финляндии и Португалии - 1,9%.

Наибольший вклад в инфляцию в еврозоне в марте внесли услуги: рост цен на них составил 3,4%. За ними следовали продукты питания, напитки и табачные изделия - 2,9% и промышленные товары - 0,6%. Цены на энергоносители снизились на 0,7%.