Вт, 1.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Евростат: годовая инфляция в Эстонии вновь была самой быстрой в еврозоне

Copy
Инфляция. Иллюстративное фото
Инфляция. Иллюстративное фото Фото: Via Www.imago-images.de

Согласно предварительной оценке Евростата, годовая инфляция в еврозоне в марте замедлилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с февралем и составила 2,2%. В Эстонии же инфляция снизилась на 0,8 пункта - до 4,3%, оставаясь при этом второй месяц подряд самым высоким показателем роста цен среди стран еврозоны.

Среди государств-членов еврозоны инфляция в Хорватии и Словакии была схожа с эстонской и составила 4,3%. За ними следуют Бельгия, Латвия и Литва - 3,6%.

Медленнее всего инфляция росла во Франции - 0,9% и Люксембурге - 1,5%. В Ирландии этот показатель составил 1,8%, а в Финляндии и Португалии - 1,9%.

Наибольший вклад в инфляцию в еврозоне в марте внесли услуги: рост цен на них составил 3,4%. За ними следовали продукты питания, напитки и табачные изделия - 2,9% и промышленные товары - 0,6%. Цены на энергоносители снизились на 0,7%.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх